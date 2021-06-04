Прокуратура контролирует восстановление прав новосибирских предпринимателей

По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова организованы проверки и уже приняты меры для восстановления нарушенных прав предпринимателей, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— Так, после вмешательства прокуратуры Кыштовского района Новосибирской области муниципальное учреждение выплатило коммерческой организации большую часть задолженности по контракту в размере почти 3,8 млн рублей за выполненные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения в селе Кыштовка. Выплата оставшейся части задолженности в размере 912 тыс. рублей находится на контроле прокурора.

После внесения представления мэру города прокурором Новосибирска в связи с незаконным демонтажем временного объекта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, демонтированный торговый киоск возвращен на прежнее место.

По обращению организации, осуществляющей добычу водных биологических ресурсов, установлено, что главы Здвинского и Чановского районов в отсутствие полномочий отказали хозяйствующему субъекту в согласовании использования водных объектов. В настоящее время права заявителя восстановлены, с ними заключены договоры на право добычи (вылова) биоресурсов на всех заявленных им озёрах.

По обращению руководителя одной из коммерческих организаций прокуратуре поручено оценить законность проведения внеплановой проверки юридического лица управлением Росреестра по Новосибирской области. Факт незаконности проведения проверки подтвердился. Прокуратура внесла представление и возбудила в отношении должностного лица управления дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (проведение проверки при отсутствии оснований для её проведения).

Прокуратура области внесла представление руководителю департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области в связи с незаконным отказом еще одному обратившемуся к Генпрокурору России индивидуальному предпринимателю в предоставлении услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территорий. После принятых прокуратурой мер приказом заместителя руководителя департамента утверждена схема расположения земельного участка, начата процедура подготовки аукциона, — говорится в сообщении.