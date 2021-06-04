Рекламодателям

Прокуратура контролирует восстановление прав новосибирских предпринимателей

  • 04/06/2021, 11:11
Автор: Марина Санькова
prava
Расчеты за выполненные контракты, незаконный снос НТО, отказ в заключении договора.

По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова организованы проверки и уже приняты меры для восстановления нарушенных прав предпринимателей, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— Так, после вмешательства прокуратуры Кыштовского района Новосибирской области муниципальное учреждение выплатило коммерческой организации большую часть задолженности по контракту в размере почти 3,8 млн рублей за выполненные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения в селе Кыштовка. Выплата оставшейся части задолженности в размере 912 тыс. рублей находится на контроле прокурора.

После внесения представления мэру города прокурором Новосибирска в связи с незаконным демонтажем временного объекта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, демонтированный торговый киоск возвращен на прежнее место.

По обращению организации, осуществляющей добычу водных биологических ресурсов, установлено, что главы Здвинского и Чановского районов в отсутствие полномочий отказали хозяйствующему субъекту в согласовании использования водных объектов. В настоящее время права заявителя восстановлены, с ними заключены договоры на право добычи (вылова) биоресурсов на всех заявленных им озёрах.

По обращению руководителя одной из коммерческих организаций прокуратуре поручено оценить законность проведения внеплановой проверки юридического лица управлением Росреестра по Новосибирской области. Факт незаконности проведения проверки подтвердился. Прокуратура внесла представление и возбудила в отношении должностного лица управления дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (проведение проверки при отсутствии оснований для её проведения).

Прокуратура области внесла представление руководителю департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области в связи с незаконным отказом еще одному обратившемуся к Генпрокурору России индивидуальному предпринимателю в предоставлении услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территорий. После принятых прокуратурой мер приказом заместителя руководителя департамента утверждена схема расположения земельного участка, начата процедура подготовки аукциона, — говорится в сообщении.

Фото: pexels.com автор: Anete Lusina

239

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : прокурорская проверка предприниматели восстановление прав


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Предприниматели из Китая через суд пытались взыскать с жителя Кузбасса около 6 миллионов рублей за поставку масок

28/05/2021, 10:45

Сибиряки впервые пожаловались на недобросовестную продажу структурных продуктов

27/05/2021, 15:46

Сибирь — четвертая по числу предпринимателей, занятых в сфере услуг

26/05/2021, 12:14

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Актуальный разговор

Игорь Диденко: Я по своей сути стартапер и люблю создавать с чистого листа

Все материалы
Лента новостей

Новые технологии для ритейла выходят в регионы Сибири

04/06/2021, 10:25

Сергей Меняйло не забывает о Сибири

03/06/2021, 18:57

МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий

03/06/2021, 18:48

Новосибирский бизнес оценивает инвестиции в солнечную энергетику

03/06/2021, 18:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21 2:36
Новости компаний

Банк «Открытие» презентовал офис нового формата в новосибирском Академгородке

04/06/2021, 11:02

Банк Уралсиб запустил электронную регистрацию закладных по ипотеке

04/06/2021, 10:40

ВТБ и Росреестр планируют полностью оцифровать сделки с недвижимостью

04/06/2021, 09:00

Банк «Левобережный» предлагает открыть расчетный счет бизнесу без посещения отделения

03/06/2021, 15:08

ВТБ: рынок ипотеки в этом году вырастет на четверть

03/06/2021, 15:03

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Для владельцев электромобилей в Новосибирске отменят транспортный налог

«Мусорный» вопрос уходит в лето

Практики ЦУР в российской раскладке

Актуальные корректировки в законодательстве для бизнеса

Новосибирцы стали активнее брать подработку

Финансы

Антон Лыков: Моя основная цель — начать исполнять все обязательства, чтобы в итоге стать более сильной и надежной компанией

Антон Лыков: Моя основная цель — начать исполнять все обязательства, чтобы в итоге стать более сильной и надежной компанией

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Интернет- и мобильные приложения по функционалу сравнялись с офисами банков

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Политика

Социальных учреждений в Новосибирске станет меньше

Социальных учреждений в Новосибирске станет меньше

Прокуратуре отказали в пересмотре дела экс-губернатора

«Мусорный» вопрос уходит в лето

Кто из единороссов стал ближе к Госдуме?

Новое в горсовете: больше вице-спикеров и доска позора прогульщиков

Недвижимость

В Новосибирске выделили три направления развития Военного городка

Что будет с ипотекой и надо ли спешить с покупкой квартиры в Новосибирске?

Господдержка роста цен

Спрос на аренду машиномест в Новосибирске вырос в 2,4 раза

Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

Технологии

Новые технологии для ритейла выходят в регионы Сибири

Новосибирский бизнес оценивает инвестиции в солнечную энергетику

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

Компания Google официально анонсировала Android 12

Телекоммуникации

МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий

МегаФон и Автодор будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой

МегаФон показал, как в регионе работает единый центр оперативного реагирования

МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G

Город бессилен против «черных» провайдеров

Агропром

Еще один депутат Заксобрания — «под раздачей» следственных органов

Еще один депутат Заксобрания — «под раздачей» следственных органов

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

Транспорт

Рынок такси снова лихорадит

Рынок такси снова лихорадит

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Как забронировать самолет для личных полетов?

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

Туризм

Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Общество

В Новосибирске выделили три направления развития Военного городка

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Обитателей Заельцовского парка обещают не ограничивать

РУСФОНД собирает деньги на операцию для «хрустального» мальчика

В Новосибирске открылся музей под открытым небом

Стиль жизни

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска