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Банк Уралсиб запустил электронную регистрацию закладных по ипотеке

  • 04/06/2021, 10:40
Банк Уралсиб запустил электронную регистрацию закладных по ипотечным кредитам.

Электронная закладная может быть оформлена при получении нового кредита на покупку квартиры или рефинансировании ипотечных кредитов сторонних банков, а также при оформлении права собственности на объект после окончания строительства нового жилья. Кроме этого, возможен перевод документарной (бумажной) закладной по действующему кредиту в электронный вид и постановка ее на учет в депозитарий. Электронная регистрация закладных осуществляется банком совместно с партнером – СДК «Гарант».

Преимущества электронной закладной – быстрота ее оформления и регистрации, а также отсутствие необходимости аннулировать ее после полного погашения кредита. Документ формируется путем заполнения формы электронной закладной на едином портале государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте Росреестра. После этого электронная закладная подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью залогодателя и залогодержателя и направляется в Росреестр вместе с заявлением о выдаче электронной закладной.

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы, в том числе – в ипотечном кредитовании. За последние несколько месяцев банком были запущены сервис электронной регистрации сделок с жильем и сервис по подготовке отчета об оценке квартиры с самостоятельным осмотром и фотографированием жилого помещения самим клиентом, а также подготовки отчета без осмотра.

Полную информацию об услуге электронной регистрации закладных можно получить в Центрах ипотечного кредитования ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8-800-250-57-57.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы ипотека банки Банк Уралсиб


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