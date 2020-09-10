Банк «Открытие» презентовал первый офис нового формата в Новосибирске

Новый современный универсальный офис «Железнодорожный» банка «Открытие» открыт после реконструкции и расположен в самом центре торгового, культурного и предпринимательского Новосибирска – на ул.Ленина, 18. Это первый в регионе офис нового формата в современном дизайнерском исполнении.

Новый формат офиса ориентирован на комфортное обслуживание всех категорий розничных клиентов. Ежедневно здесь могут обслуживаться до 100 клиентов.

Новый формат является наиболее комфортным для клиентов за счет использования инновационных подходов в оснащении: инфосистемы, позволяющей клиентам решать многие финансовые вопросы самостоятельно, системы управления очередью, зоны обучения клиентов работе в мобильном банке.

Дизайн офиса выполнен в стиле мягкого лофта. В элементах интерьера используются современные решения, основанные на применении натуральных отделочных материалов, с удобными диванами для ожидания и зелеными зонами с живыми растениями для разграничения пространства. Офис оборудован бесплатным wi-fi.

На площади более 260 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению населению полного спектра банковских, страховых и инвестиционных услуг, осуществляется подключение к digital-каналам банка для самостоятельного совершения большинства операций. Клиенты здесь могут оформить дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, подать заявку на ипотечный кредит, открытие и обслуживание счетов эскроу, осуществить обмен валюты, совершать платежи и переводы, а также подтвердить регистрацию на портале госуслуг. Также новый офис оснащен специальными устройствами для комфортного пребывания маломобильных граждан.

Во входной зоне установлены два банкомата, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денег, переводы и платежи. Еще два подобных устройства находятся внутри офиса.

Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка «Открытие» и выбрать наиболее интересные для себя условия. В том числе, оформить один из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов – рефинансирование кредитов сторонних банков.

Режим работы офиса «Железнодорожный»:

С понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 часов, суббота и воскресенье – выходные дни.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Фото предоставлено пресс-службой банка