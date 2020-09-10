Кредит для жителей сельской местности по ставке от 5% годовых

Программа «Благоустройство домовладений» разработана с целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельских агломерациях. Главное условие для получения кредита – наличие договора подряда на оказание услуг по ремонту жилых помещений либо на приобретение и монтаж оборудования для обеспечения централизованного или автономного электро-, водо- и газоснабжения, водоотведения и отопления.
Сумма кредита может составлять от 5 до 250 тысяч рублей, срок – от 6 месяцев до 5 лет.
Оформить кредит по льготной процентной ставке 5% годовых просто:
Льготное кредитование предоставляется по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках соглашения, заключенного между Министерством сельского хозяйства РФ и Банком «Левобережный» (ПАО), на основании Правил предоставления субсидий из федерального бюджета.
Подробные условия уточняйте в офисах и по телефону единой справочной службы Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.
Узнать больше о специальной программе «Благоустройство домовладений».
Фото: пресс-служба банка
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