Кредит для жителей сельской местности по ставке от 5% годовых

Программа «Благоустройство домовладений» разработана с целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельских агломерациях. Главное условие для получения кредита – наличие договора подряда на оказание услуг по ремонту жилых помещений либо на приобретение и монтаж оборудования для обеспечения централизованного или автономного электро-, водо- и газоснабжения, водоотведения и отопления.

Сумма кредита может составлять от 5 до 250 тысяч рублей, срок – от 6 месяцев до 5 лет.

Оформить кредит по льготной процентной ставке 5% годовых просто:

Подайте заявку, предъявив паспорт с постоянной регистрацией на сельских территориях, ИНН и другие документы. Получите положительное решение по кредиту. Заключите договор на благоустройство жилья с подрядной организацией и предъявите его в банк в день получения кредита. Направьте кредитные средства на счет подрядной организации, указанной в договоре. Предоставьте подтверждающий документ (акт выполненных работ, акт приема-передачи товаров и выполненных работ и т.п. по договору подряда) не позднее 120 дней с даты выдачи кредита.

Льготное кредитование предоставляется по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках соглашения, заключенного между Министерством сельского хозяйства РФ и Банком «Левобережный» (ПАО), на основании Правил предоставления субсидий из федерального бюджета.

Подробные условия уточняйте в офисах и по телефону единой справочной службы Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

Узнать больше о специальной программе «Благоустройство домовладений».

Фото: пресс-служба банка