Банк «Открытие» проанализировал профили клиентов-индивидуальных предпринимателей

В ходе специального исследования банка «Открытие» были проанализированы профили клиентов-индивидуальных предпринимателей по всей стране. Из более чем 80 тысяч клиентов около 21 тысячи (33%) составляют представительницы прекрасного пола. Выяснилось, что на Сибирский федеральный округ приходится 10% от общего количества предпринимателей и округ входит в пятерку лидеров по стране. Из 8 тысяч сибирских предпринимателей женщины составляют около 30% — 2 600 человек.

Отмечается, что наибольший процент женщин-предпринимателей сегодня работает в Забайкальском крае – 44%. По этому гендерному показателю регион входит в общероссийскую тройку лидеров. Далее за ним идут Иркутская и Омская области – количество женщин там составляет 33%. Наименьшую долю женщин-предпринимательниц мы видим в Томской области – здесь она составляет 26% от общего объема.

Круг профессиональных интересов женщин-предпринимательниц сегодня достаточно широк – от торговли одеждой и косметикой до рыболовства. Традиционно «женскими» остаются услуги бухгалтерского учета, финансового аудита, парикмахерские услуги и салоны красоты, производство и реализация белья и одежды, косметических товаров, образовательные услуги для детей и взрослых. Но растет доля женщин и в таких традиционно «неженских» сферах как лесозаготовка, ремонт обуви, пассажирские и грузовые перевозки, аренда транспорта, строительство автодорог. Появляются возглавляемые женщинами предприятия и в таких сферах как ремонт электрооборудования, компьютеров, производство монтажных и кровельных работ, деревянных и строительных конструкций, ремонт машин и оборудования.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk