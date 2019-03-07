В регионе объявлен конкурс на разработку архитектурных решений для Академгородка 2.0

Министерство строительства Новосибирской области объявило о старте приема заявок на открытый конкурс по разработке «Концепции архитектурно-градостроительного развития Новосибирского научного центра». Конкурс будет проводиться в рамках VI Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России», которая пройдёт 30-31 мая 2019 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что целью конкурса является разработка варианта единой концепции пространственно-средовой организации Новосибирского научного центра (Академгородок 2.0) с учетом формирования пространств различного назначения. В числе таких пространств – территории жилой застройки различного типа, плотности и этажности, озелененные территории рекреационного назначения, общественные территории и территории размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания, территории научно-образовательной инфраструктуры (НИИ, КБ, предприятия внедрения, бизнес инкубаторы, конгресс-центры и т.п.), территории транспортно-пересадочных узлов, станции общественного транспорта и т.п.

К участию в конкурсе, итоги которого планируется подвести в заключительный день VI Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России», 31 мая 2019 года, приглашаются профессиональные и студенческие коллективы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 апреля 2019 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области