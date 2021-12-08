Банк «Открытие»: треть россиян готовы взять цифровую ипотеку

Каждый третий готов лично взять цифровую ипотеку. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» к Форуму инновационных и финансовых технологий «Финополис-2021».

20% опрошенных заявили, что у них есть действующий ипотечный кредит. Еще 11% уже расплатились по ипотеке. 23% не имеют ипотечного кредита, но готовы его взять. 45% заявили, что не брали и не намерены брать кредит на покупку жилья. 61% не хотят брать ипотеку онлайн ни при каких условиях. 33% готовы попробовать взять ипотечный кредит без визита в банк. Тут среди лидеров Южный федеральный округ (40%) и Приволжье (38%). На Северном Кавказе о такой готовности заявили лишь 23%. При этом у 5% опрошенных уже есть опыт цифровой ипотеки, причем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области этот показатель составляет 12%, а в Северо-Западном федеральном округе — 11%.

Главные преимущества цифровой ипотеки, по мнению россиян (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) – не надо лишний раз ходить в банке (34%), удобство и быстрота (25/%), желание, чтобы все кредиты выдавались онлайн (12%). При этом 49% не считают, что цифровая ипотека лучше обычной.

Основными недостатками цифровой ипотеки (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) опрошенные называют недостаточную безопасность (кредит на такую сумму и такой срок безопаснее брать в офисе банка) — 24%, недоверие к любым кредитам онлайн – 21%, желание получать все финансовые услуги в офисе банка – 20%. При этом 48% не считают, что цифровая ипотека хуже обычной.

Наиболее предпочтительным способом выдачи ипотеки большинство россиян считают «гибридный», когда ее можно получить и в банке, и онлайн по желанию заемщика (55%). По мнению еще 11%, оба способа получения ипотеки имеют право на жизнь, но по желанию банка. 31% опрошенных считают, что ипотека должна выдаваться исключительно в отделениях банков.

*Опрос проведен банком «Открытие» (ПАО) и СК «Росгосстрах» 26 ноября – 2 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.