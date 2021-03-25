Банк «Открытие» увеличил кредитный портфель в Новосибирске до 25 млрд рублей

Укрепление позиций

По итогам 2020 года банк «Открытие» занял 13% новосибирского рынка по привлеченным средствам юрлиц, около 8% по средствам физлиц и 3-4% по розничному и корпоративному кредитному портфелю. На сегодняшний день в банке обслуживаются 156 тысяч частных клиентов и почти 16 тысяч юрлиц — речь идет об активных пользователях банковских услуг. Об этом на пресс-конференции в Новосибирске рассказал старший вице-президент, директор департамента сети банка «Открытие» Антон Анищенко. Совокупный кредитный портфель банка в области составил 25 млрд рублей, при этом 16,7 млрд (+25%) были выданы в 2020 году.

— За период пандемии нам также удалось запустить собственные программы поддержки клиентов. В результате мы нарастили кредитный портфель как в корпорате, так и в рознице, — пояснил Анищенко.

По привлеченным средствам филиал за 2020 год вышел на 56 млрд (+9%). Из них средства предпринимателей составили 12,6 млрд (+35%), крупного корпоративного бизнеса — 4,4 млрд (+20%), населения — 32,7 млрд.

— Соотношение портфеля привлеченных и кредитных средств в филиале по итогам 2020 года составило 25 млрд к 56 млрд рублей. На мой взгляд, это говорит о том, что у населения и предприятий Новосибирской области достаточно большое доверие к банку, — уверен управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Вячеслав Брюханов. — В 2020 году доверие к банковской системе со стороны клиентов в принципе выросло, в том числе за счет господдержки, которая проходила через кредитные организации. В результате в 2020 году нашими новыми клиентами стали 6,5 тысячи юрлиц.

По его мнению, привлекательным для предпринимателей банк «Открытие» стал в том числе за счет продвинутого мобильного банка, ИТ-платформы через которую можно подключиться к большому количеству услуг на аутсорсинге. Кроме того, в 2020 году стартовал новый сервис — регистрация бизнеса через сайт банка. В регионе эту услугу оценили многие предприниматели.

Ставка на сильных

В корпоративном бизнесе по итогам 2020 года кредитный портфель банка составил 3 млрд рублей, а за первый квартал 2021 года он уже вырос до 4,4 млрд. На сегменте МСБ результаты оказались не менее впечатляющими. За год банк выдал предпринимателям 7,8 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Треть этих средств пришлась на программы господдержки. На поддержку бизнеса из отраслей наиболее пострадавших от пандемии направлены 190 млн рублей, на пополнение оборотных средств и инвестиции по льготной программе Минэкономразвития РФ — 1,8 млрд, по программе стимулирования АО «Корпорация МСП» — 454 млн рублей, на поддержку занятости под 0% годовых — 77 млн рублей. Кредитно-гарантийный портфель МСБ на конец 2020 года вырос на 41% и составил 6,4 млрд рублей, инвестиционного бизнеса — 2,9 млрд.

— Если говорить о структуре кредитного портфеля, то в выдачах 2020 года большую долю занимало рефинансирование. Мы увеличивали сроки, иногда лимиты, — поясняет Антон Анищенко. — В отраслевом разрезе мы наблюдали рост интереса к кредитованию со стороны строительных компаний, так как госипотека поддержала спрос населения на качественное жилье. Выросло количество заявок клиентов из пищевых отраслей, сельского хозяйства. На это повлияли закрытые границы и рост внутреннего потребления.

Вячеслав Брюханов напомнил, что во всех отраслях есть лидеры, которые, несмотря на внешние негативные условия, будут развиваться и забирать на себя долю более слабых игроков. Задача банка — найти такие компании.

— Мы постоянно мониторим рынки, выбираем сильных незакредитованных игроков, растущих сбалансированно. Эту технологию мы использовали и во время коронакризиса, — поясняет он. — Плюс в 2020 году выстрелили бенефициары пандемии. Например, производители антисептиков, СИЗов, компании малой авиации, бизнес которых вырос в разы и которые наращивали свои мощности, инвестировали в новые проекты.

Трендом 2020 года также стали продукты для компаний, работающих на зарубежных рынках.

— В Новосибирске у банка много клиентов, которые занимаются ВЭД, хранят у нас на счетах остатки средств в валюте. У них были востребованы услуги по торговому финансированию с зарубежными банками, методологическая поддержка, услуги по конвертации валюты и т.д., — перечисляет Брюханов.

Ипотека и инвестиции

По розничному бизнесу в 2020 году банк увеличил продажи на 10% — до 8,9 млрд рублей. При этом ипотека выросла в 1,5 раза — до 4 млрд рублей, объемы потребкредитования — до 5 млрд.

— В минувшем году банк «Открытие» активно наращивал свои позиции в сегменте ипотеки. За год филиал выдал почти 3 тысячи кредитов на 4 млрд рублей, что на 46% превышает объем 2019 года. В итоге ипотечный портфель банка вырос до 7,7 млрд рублей (+40%). 75% портфеля пришлись на кредиты, выданные на покупку жилья на вторичке, 25% — в новостройках. Большим спросом пользовалась программа рефинансирования ранее выданных займов — 29% от общего объема выдач, — отметил Вячеслав Брюханов. — Что касается кредитов наличными, то на этом направлении мы росли выше рынка.

К весомым результатам пандемийного года банкир отнес количество выданных кредиток — почти 7 тысяч карт. По итогам года в филиале банка обслуживаются уже около 47 тысяч карт (в том числе по 20 тысяч дебетовых и зарплатных).

Что касается депозитов, то, по наблюдению Антона Анищенко, взрывного роста к этому банковскому продукту ни у россиян в целом, ни у новосибирцев в частности в 2020 году не было. И эта тенденция сохраняется в 2021-м.

— После снижения ключевой ставки ЦБ клиенты ищут другие инструменты повышения доходности своих средств, и рынок им предлагает инвестиционные, страховые и прочие продукты. Со стороны клиентов мы видим большой интерес к инвестициям на фондовом рынке, на продукты, сделанные под их потребности, — перечисляет банкир.

Вячеслав Брюханов считает, что смещение интереса клиентов в сторону фондового рынка связано с повышением финансовой грамотности населения. Те, кто обладает свободными средствами, понимают, что могут получить большую доходность. Он назвал переток средств клиентов с депозитов на накопительные и инвестиционные счета главным трендом 2020 года на розничном рынке.

Эффект пандемии

Комментируя планы банка, Антон Анищенко отмечает, что спрос во многих отраслях восстанавливается, но, по оценкам экспертов, отложенный эффект пандемии будет ощущаться на рынке еще до 2022 года, поэтому все банки в оценке клиентов и проектов осторожны.

— Задача новосибирской команды банка на следующий год — работа с новостройкой и застройщиками, а также поддержка населения с обеспечением жильем в новом фонде, — пояснил Анищенко. — Строительная отрасль является самой локомотивной в Новосибирской области. Отсюда фокус внимания. Сегодня мы уже входим в топ-3 банков по количеству открытых эскроу-счетов. Наша задача — войти еще и в число лидеров в проектном финансировании на рынке кредитования строительства в регионе. С конца прошлого года мы уже устанавливаем лимиты для строительных компаний по этому продукту, и они начинают их использовать.

В список ключевых задач также входит наращивание позиций в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса и работа с крупным бизнесом.

— Мы активно работаем с компаниями МСБ, многие из которых выступают субподрядчиками в крупных инфраструктурных и социальных проектах, реализуемых на территории Новосибирской области, и намерены этот темп поддерживать. Кроме того, у нас большой аппетит к ГЧП и концессиям. Мы можем быстро и гибко принимать решения, в том числе по выдаче гарантий на 2-3 млрд рублей. Совместно с руководством региона будем работать над такими историями и изучать точки входа в проекты, — отметил Вячеслав Брюханов.

Он напомнил, что банк выступал финансовым партнером при строительстве дорог, детских садов, школ, медицинских центров в разных регионах России.

— В розничном бизнесе мы ожидаем комплементарного роста по ипотеке. Пропорция 50/50 с потребкредитами нас, конечно, радует, но в 2021 году мы сделаем акцент на наращивании портфеля жилищного кредитования, — говорит Антон Анищенко. — Что касается рефинансирования, то, на наш взгляд, пик интереса к этому продукту на фоне низких ставок уже пройден, поэтому постепенно сместим фокус со вторички на первичку.

К точкам роста 2021 года он также отнес карты. Интерес к ним на рынке региона стабильно растет.

— Задачи по приросту портфелей, которые поставлены перед филиалом на 2021 год, призваны сделать их структуру более сбалансированной, — резюмировал Вячеслав Брюханов.

На сегодняшний день в Новосибирской области сеть банка «Открытие» насчитывает 16 офисов, 260 собственных банкоматов, 2005 устройств партнерской сети. В целом по группе («Росгосстрах», «РГС-Банк», «Балтийский лизинг», «Открытие-брокер», Банк «Открытие») — около 40 точек продаж в 23 населенных пунктах.