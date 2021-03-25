Рекламодателям

Развитие ТОСЭР «Линево» притормозится

  • 25/03/2021, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Развитие ТОСЭР «Линево» притормозится
Из-за реструктуризации институтов развития на федеральном уровне область не сможет обеспечить инфраструктуру для всех заявившихся с проектами резидентов.

— По ТОСЭРам не все просто. Правительство РФ приняло решение о реструктуризации институтов развития. В частности, Фонд развития моногородов реорганизуется, его функции переходят в госкорпорацию ВЭБ.РФ. На это необходимо время, а также переутверждение уже подписанных документов. До завершения этого процесса приостанавливается федеральное финансирование программ, поэтому уже точно можно сказать, что на тот перечень резидентов по Линево, который мы озвучивали ранее, мы не выйдем, — сообщил на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Проекты ТОСЭР — под угрозой срыва

 Если первоначально область планировала направить на развитие инфраструктуры ТОСЭР 90 млн из своего бюджета и 430 млн привлечь из федерального, то сейчас регион будет обеспечивать ее создание только собственными силами.

— Мы надеемся, что в итоге нам удастся вывести на стройку 2-3 инвесторов, подведем необходимые для них объемы электроэнергии и т.д., чтобы они смогли начать работу на площадках. По остальным проектам будем смотреть, — добавил министр. — Надеемся, что в итоге мы сможем заполнить первую площадку в ТОСЭР «Линево», а по второй посмотрим на перспективу.

В числе компаний, которые в итоге все-таки смогут выйти на площадку, Решетников назвал производителя пищевого оборудования ООО «Сибтехфарм». Возможно, резидентом станет ООО «АМИ» — организация производства металлических конструкций. Компания находится в стадии принятия решения, так как рассчитывала на получение льготного кредита на проект от Фонда развития моногородов, но рассмотрение заявки было приостановлено в связи с реорганизацией институтов развития на федеральном уровне. Также в числе резидентов может оказаться проект, представленный на мартовском совете по инвестициям. Напомним, на этом заседании был одобрен проект по созданию на территории ТОСЭР «Линево» производства косметических средств и медицинских изделий, которые будут применяться в проктологии. Его намерена реализовывать компания ООО «Галлант».  Кроме того, министр напомнил, что небольшой проект по производству мини-тракторов и спецтехники в Линево уже реализует ООО «НовАЗ».

Потенциальным резидентом ТОСЭР называлась компания ООО «ЭваЛинК» (ГК «Обувь России») — создание фабрики по производству цельноформованной обуви и деталей низа обуви из полимерных материалов. В 2020 году она сдвинула сроки реализации проекта из-за пандемии. Как уточнили Infopro54 в пресс-службе компании, новой информации по этой теме у них пока нет.

С обеспечением инфраструктурой ТОСЭР «Горный» ситуация более благополучная. Министр пообещал, что для всех резидентов, представивших свои проекты на инвестсовете, все необходимые мощности будут подведены, они смогут приступить к строительству. Напомним, на инвестсовет региона выносились такие проекты, как создание комплекса по утилизации отходов углеобогащения, а также создание комплекса для выращивания грибов вешенка, создание тепличного комплекса по выращиванию тюльпанов и строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна.

По соглашению с Фондом развития моногородов, в ТОСЭР «Линево» до 2024 года регион должен был завести 8 резидентов. Минэкономразвития рассчитывало, что к концу 2020 года на площадке будут построены 6 предприятий: фабрика ГК «Обувь России», завод компаний ОАО «СКТБ «Катализатор» и ООО «ЦТ Лантан» (Москва) — по синтезу солей редких и редкоземельных металлов — компонентов катализаторов, предприятие полного цикла по выпуску изделий из стали ООО НПП «Беркут», технологический комплекс по изготовлению из шламов и отсевов антрацита топливных брикетов ООО «Сибгипрошахт».

Фото редакции

901

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : ТОСЭР инфраструктура инвестсовет


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Каталог недвижимости

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

15/03/2021, 13:03

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

В 2020 году сибиряки «заняли» в банках 1,8 трлн рублей

09/03/2021, 12:48

Актуальный разговор

Вход в разработку рассыпного золота сегодня не так уж и дорог

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Масочный режим в Новосибирске продлили до 30 апреля 2021 года

24/03/2021, 18:57

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

24/03/2021, 18:54

Мэрия Новосибирска «ошибочно подала иск» к компании ГК «Метаприбор»

24/03/2021, 18:51

Концессия по «Умным остановкам» доживает последние часы

24/03/2021, 17:00
Новости компаний

Получите бесплатную карту «Мир Привилегия» в Банке «Левобережный»

24/03/2021, 17:48

Банк «Открытие» на четверть увеличил объемы кредитования в Новосибирске

24/03/2021, 15:56

Назначен Управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие»

24/03/2021, 14:00

ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»

24/03/2021, 11:38

Число пользователей тарифа «Игровой» в Сибири увеличилось на треть

24/03/2021, 11:29

Экономика

ДОЦ им Тюленина предложат в концессию

Детский лагерь им. Тюленина предложат в концессию

Левый берег Новосибирска фактически отрежут от правого

Область спишет задолженность по бюджетным кредитам за счет инвестпроектов

В новосибирских школах из меню временно убрали салаты из сырых овощей

От новосибирского АПК потребовали увеличить эффективность

Финансы

Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

Финансовые пирамиды в кредитовании

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Политика

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

Генплановой «революции» в Новосибирске не произошло

Дмитрий Савельев заявился на праймериз «Единой России»

Примут ли генплан Новосибирска на мартовской сессии горсовета?

Первые официально заявившиеся в Госдуму от Новосибирской области

Недвижимость

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

В феврале пассажиропоток из Новосибирска на направлениях юга России вырос на 62,1%

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

Новосибирская область попала в группу «малозаметных» в рейтинге туристической привлекательности

Прямые рейсы в Геленджик впервые запускают из Новосибирска

Аренда жилья на курортах юга России подорожала

Как попасть за границу весной 2021 года

Общество

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» начал отключать должников от газа

VIII Транссибирский Арт-Фестиваль откроется российской премьерой

Русфонд собирает деньги на лечение маленького Толи

24 марта состоится открытие выставки «Новая жизнь старых вещей»

В Новосибирске оживают полотна художника Никаса Сафронова

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска