Развитие ТОСЭР «Линево» притормозится

— По ТОСЭРам не все просто. Правительство РФ приняло решение о реструктуризации институтов развития. В частности, Фонд развития моногородов реорганизуется, его функции переходят в госкорпорацию ВЭБ.РФ. На это необходимо время, а также переутверждение уже подписанных документов. До завершения этого процесса приостанавливается федеральное финансирование программ, поэтому уже точно можно сказать, что на тот перечень резидентов по Линево, который мы озвучивали ранее, мы не выйдем, — сообщил на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

— Мы надеемся, что в итоге нам удастся вывести на стройку 2-3 инвесторов, подведем необходимые для них объемы электроэнергии и т.д., чтобы они смогли начать работу на площадках. По остальным проектам будем смотреть, — добавил министр. — Надеемся, что в итоге мы сможем заполнить первую площадку в ТОСЭР «Линево», а по второй посмотрим на перспективу.

Если первоначально область планировала направить на развитие инфраструктуры ТОСЭР 90 млн из своего бюджета и 430 млн привлечь из федерального, то сейчас регион будет обеспечивать ее создание только собственными силами.

В числе компаний, которые в итоге все-таки смогут выйти на площадку, Решетников назвал производителя пищевого оборудования ООО «Сибтехфарм». Возможно, резидентом станет ООО «АМИ» — организация производства металлических конструкций. Компания находится в стадии принятия решения, так как рассчитывала на получение льготного кредита на проект от Фонда развития моногородов, но рассмотрение заявки было приостановлено в связи с реорганизацией институтов развития на федеральном уровне. Также в числе резидентов может оказаться проект, представленный на мартовском совете по инвестициям. Напомним, на этом заседании был одобрен проект по созданию на территории ТОСЭР «Линево» производства косметических средств и медицинских изделий, которые будут применяться в проктологии. Его намерена реализовывать компания ООО «Галлант». Кроме того, министр напомнил, что небольшой проект по производству мини-тракторов и спецтехники в Линево уже реализует ООО «НовАЗ».

Потенциальным резидентом ТОСЭР называлась компания ООО «ЭваЛинК» (ГК «Обувь России») — создание фабрики по производству цельноформованной обуви и деталей низа обуви из полимерных материалов. В 2020 году она сдвинула сроки реализации проекта из-за пандемии. Как уточнили Infopro54 в пресс-службе компании, новой информации по этой теме у них пока нет.

С обеспечением инфраструктурой ТОСЭР «Горный» ситуация более благополучная. Министр пообещал, что для всех резидентов, представивших свои проекты на инвестсовете, все необходимые мощности будут подведены, они смогут приступить к строительству. Напомним, на инвестсовет региона выносились такие проекты, как создание комплекса по утилизации отходов углеобогащения, а также создание комплекса для выращивания грибов вешенка, создание тепличного комплекса по выращиванию тюльпанов и строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна.

По соглашению с Фондом развития моногородов, в ТОСЭР «Линево» до 2024 года регион должен был завести 8 резидентов. Минэкономразвития рассчитывало, что к концу 2020 года на площадке будут построены 6 предприятий: фабрика ГК «Обувь России», завод компаний ОАО «СКТБ «Катализатор» и ООО «ЦТ Лантан» (Москва) — по синтезу солей редких и редкоземельных металлов — компонентов катализаторов, предприятие полного цикла по выпуску изделий из стали ООО НПП «Беркут», технологический комплекс по изготовлению из шламов и отсевов антрацита топливных брикетов ООО «Сибгипрошахт».