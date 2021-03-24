Масочный режим в Новосибирске продлили до 30 апреля 2021 года

В соответствии с постановлением главы области «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» от 31 марта 2020 года №48, гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, предписано пользоваться гигиеническими масками при проезде во всех видах транспорта общего пользования, на станциях и остановках всех видов транспорта, а также при посещении объектов торговли и оказания услуг, органов власти, вокзалов и аэропортов, зданий юрлиц и ИП и других общественных мест.

Также документ продляет до 30 апреля ряд предписаний действующего постановления губернатора «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», сообщает пресc-служба правительства.