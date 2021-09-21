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Банк «Открытие» в Новосибирске профинансирует строительство жилого комплекса «Скандиа. В Кедровом»

  • 21/09/2021, 13:13
Банк «Открытие» заключил с компанией «Скандиа. Новосибирск» соглашение о проектном финансировании с использованием счетов эскроу.

Новости компанийКредитная линия в размере 620 млн рублей предусматривает финансирование строительства квартала «Скандиа. В Кедровом» — нового статусного объекта в столице Сибири.

Квартал в Кедровом – новый современный жилой квартал бизнес-класса с развитой внутренней инфраструктурой. Авторская архитектурная концепция, продуманная организация пространства, современный дизайн входных групп создают атмосферу исключительного комфорта. Квартал займет достойное место в ряду масштабных строительных проектов региона.

В настоящее время банк «Открытие» (ПАО) предлагает ипотечный кредит на покупку квартир на этапе строительства у застройщика по льготной ставке от 5,7% годовых. В качестве первоначального взноса – от 15% стоимости приобретаемой недвижимости — можно использовать и средства материнского капитала.

Также банк предлагает «Семейную ипотеку» по ставке от 4,95% годовых, а также собственные программы банка со ставками от 7,6% годовых.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

Застройщик комплекса — ООО СЗ «СКАНДИА.Новосибирск». Проектная декларация на сайте.
 
Банк «Открытие» активно сотрудничает с застройщиками в рамках проектного финансирования со счетами эскроу, применяя индивидуальный подход к каждому проекту.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : недвижимость ипотека Банк Открытие


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