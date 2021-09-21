РУСФОНД собирает деньги на лечение девочки с церебральным параличом

Кира родилась крошечной и слабой, весила меньше нормы. Врачи в роддоме сказали, что причина в задержке внутриутробного развития.

— Она практически не плакала, не издавала никаких звуков, но врачи не обращали на это внимания. В восемь месяцев, когда дочка даже голову еще не держала, я настояла на обследовании в областной больнице. Там ей и поставили диагноз ДЦП. С тех пор я активно занимаюсь лечением дочери: вожу ее на массаж, лечебную физкультуру, физиопроцедуры, занятия с логопедом. Благодаря реабилитации Кира стала постепенно развиваться, в шесть лет начала произносить звуки, в семь лет – ходить! После курса лечения в томской клинике, куда мы попали с помощью Русфонда, у дочки окрепли мышцы, улучшилась координация и речь. Кира стала более активной, она любит рисовать, качаться на качелях, кормить птиц, — рассказывает мама Киры Екатерина Рядская.