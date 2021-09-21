В ООО «Сибирское стекло» создан Совет директоров

Председателем Совета избран Павел Бобошик.

По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, Совет директоров будет определять стратегию предприятия на горизонте планирования 5-7 лет, фокусируя свое внимание на усилении конкурентных преимуществ, связанных с достижением целей устойчивого развития.

– ЦУР должны быть интегрированы в бизнес-модель «Сибстекла», – отметил Эдуард Таран. – Уже сегодня, реализуя эколого-экономические приоритеты, компания стремится повысить свою маржинальность, снижая техногенное воздействие на окружающую среду.

Справка:

ООО «Сибирское стекло» – входит в число ключевых игроков на рынке стеклотары в России, якорный резидент индустриального парка «Экран»; специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. География поставок – регионы России от Урала до Дальнего Востока, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Монголия.

На заводе освоено 120 видов продукции, отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

С 2021 года в результате ввода в эксплуатацию сверхмощной стекловаренной печи стоимостью 1,5 млрд рублей, производительность предприятия выросла до 850 млн стеклоизделий в год.