Банк «Открытие» в Новосибирске вдвое нарастил выдачи ипотеки в 2019 году

По России в 2019 году банк увеличил выдачи ипотеки в 1,9 раза – до 92 млрд рублей. Причем такой результат достигнут на фоне падения российского рынка ипотеки в 2019 году после двух лет подряд рекордных выдач и двузначных темпов роста.

Москва предсказуемо стала абсолютным лидером по объему и количеству выданных ипотечных кредитов, в тройку самых ипотечных городов России также вошли Санкт-Петербург и Новосибирск. Вслед за ними в первой десятке расположились Екатеринбург, Казань, Тюмень, Пермь, Краснодар, Ханты-Мансийск и Нижний Новгород.

По объему и доле рынка ипотечных кредитов ПАО Банк «ФК Открытие» уверенно удерживает позиции в топ-5. За год доля банка на общероссийском рынке ипотеки выросла в 2 раза — до 3%. Ипотечный портфель банка за 2019 год увеличился по стране в 1,9 раз — до 161 млрд рублей, по Новосибирской области — на 30% – до 12 млрд рублей. Банк занимает в регионе 4-ю позицию по объемам ипотечных выдач.

По словам Ирины Демчук, старшего вице-президента, управляющего филиалом Сибирский банка «Открытие», одна из главных глобальных тенденций рынка — снижение средневзвешенной ставки выдач по ипотеке во второй половине 2019 года до исторически минимальных значений. Этому способствовало планомерное снижение ключевой ставки Банком России.

Еще одной заметной тенденцией рынка стало активное развитие дистанционных сервисов работы с ипотечными клиентами. Среди ипотечных трендов также можно выделить рост популярности программы льготной ипотеки для семей с детьми («Семейная ипотека») после изменения условий предоставления субсидий банкам со стороны Министерства финансов в апреле 2019 года.

В 2019 году банк «Открытие» рефинансировал ипотечные кредиты (включая военную ипотеку) на 12,1 млрд. рублей, по Новосибирской области – на 405 млн рублей (22% от общего объема выдач). Поскольку ипотечные ставки сейчас на минимуме, спрос на рефинансирование станет одним из трендов рынка в первой половине 2020 года.

Важным фактором развития ипотечного рынка в стране стало введение с 1 июля 2019 года финансирования строительства нового жилья через механизм эскроу-счетов. Благодаря повышению привлекательности условий кредитования через эскроу во второй половине 2019 года спрос на кредиты под залог прав требования в новостройках вырос. Таким образом, прогнозы относительно возможного негативного влияния эскроу-счетов на ипотечное кредитование не оправдались. Банк «Открытие» стал одним из лидеров среди российских банков по работе с застройщиками, в том числе активно развивая проектное финансирование через счета эскроу.

Текущий низкий уровень ставок способен поддержать в 2020 году спрос на ипотеку на высоком уровне. Дополнительными факторами роста спроса могут стать программа «Семейная ипотека», другие государственные программы субсидирования ипотечной ставки, а также рефинансирование действующих кредитов. При этом любое возможное усиление регулирования ипотечного кредитования (ужесточение требований к кредитам без подтверждения дохода или к кредитам с пониженным первоначальным взносом) может отрицательно сказаться на рынке.

В 2020 году при условии сохранения текущего уровня ключевой ставки — 6,25% — и отсутствия внешних макроэкономических негативных факторов, способных повлиять на рынок недвижимости, возможно возвращение ипотечного кредитования в России к росту в абсолютных и относительных величинах. Еще одним драйвером роста в условии минимальных ставок должно стать рефинансирование ипотечных кредитов. В банке «Открытие» планируют увеличить объемы выдачи ипотеки в 2020 году в 1,3 раза по сравнению с 2019-м — до 117 млрд рублей.

В настоящий момент ставки по кредитам находятся на рекордном минимуме за долгий период наблюдения. При отсутствии негативных внешних или внутренних факторов ведущие игроки рынка будут сохранять ставки по ипотеке в 2020 году примерно на текущем уровне.

Фото: пресс-служба банка