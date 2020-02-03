В Новосибирской области подкорректировали программу перспективного развития электроэнергетики

Изменения в соответствующую ведомственную целевую программу (ВЦП) «Корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области в 2018 – 2021 годах» рассмотрены на заседании регионального правительства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, существующая схема и программа развития электроэнергетики региона в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №823, начиная с 2012 года, корректируется ежегодно.

Отмечается, что корректировка схемы электроэнергетики региона осуществляется МинЖКХ с 2018 года в рамках соответствующей ВЦП, утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 12.07.2017 № 159. Вносимые изменения в программу развития электроэнергетики не изменяют систему целей и задач, не ухудшают значения целевых индикаторов.

В результате указанных изменений приказом МинЖКХ будет утверждена ведомственная целевая программа «Корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области в 2018-2022 годах».

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области