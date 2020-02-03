«Спецавтохозяйство» осталось на рынке

— МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) осталось работать как перевозчик ТКО на территории Первомайского района. Работает в Дзержинском и Советском районах. Кроме того, у компании два действующих полигона по утилизации ТКО, которые она обслуживает полностью. Это надежный инструмент, позволяющий нам чувствовать себя уверенно и помогает в трудных ситуациях, которые были уже два раза, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он напомнил, что проблемы с вывозом мусора с территории города в Новосибирске возникали в январе 2019 года, когда новая система утилизации ТКО только была запущена. Ситуация повторилась в начале января 2020 года — тогда с рынка ушли несколько местных перевозчиков, а новые встраивались в систему.

— Проблемы были в Ленинском и Заельцовском районах. Там, где работало МУП САХ, все было надежно и хорошо, — подчеркнул мэр.

В пресс-службе регоператора в ответ на запрос InfoPro54 подтвердили, что «Спецавтохозяйство» является оператором по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Железнодорожного, Советского и Первомайского районов города Новосибирска, а также поселков Краснообск и Кольцово.

— Между ООО «Экология–Новосибирск» и МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» заключен договор по транспортированию твердых коммунальных отходов. Максимальная цена по настоящему договору установлена в размере 220,8 млн рублей (с учетом НДС). Объем образования ТКО 5 класса опасности — 1 289 159 куб. м, — пояснила гендиректор ООО «Экология–Новосибирск» Лариса Анисимова.

Напомним, МУП «Спецавтохозяйство» в 2019 году проиграло в борьбе за крупнейший лот по вывозу ТКО из Заельцовского, Октябрьского, Кировского и Ленинского районов Новосибирска, а также из Барабинского, Куйбышевского, Здвинского, Каргатского, Убинского, Чулымского, Черепановского, Маслянинского, Сузунского и Коченевского районов области и города Оби. При стартовой цене лота 1,3 млрд рублей перевозчик заявил о готовности вывозить мусор за 1,03 млрд. Победитель тендера — ООО «Айсберг» — предложил 982 млн рублей.

Компания также подавала предложение на лот стоимостью 151 млн рублей по вывозу 275 тысяч кубометров мусора из Новосибирского района (кроме поселка Краснообск). Но его проведение было приостановлено ФАС по жалобе, поступившей от компании «Айсберг». В начале октября на круглом столе в региональном парламенте директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков сообщал, что долг регоператора перед МУП составлял 82 млн рублей. В 2019 году компания занималась вывозом мусора с территории Первомайского района, а также принимала мусор на два полигона. На одном из круглых столов в заксобрании Лариса Анисимова говорила о том, что у регоператора растет задолженность перед полигонами, в том числе из-за деятельности «серых» перевозчиков.

— МУП «Спецавтохозяйство» работает в этом отношении. Не готов сказать, насколько продвинулись. Не помню, сколько региональный оператор задолжал МУП, но наша позиция: работа муниципального предприятия должна быть оплачена. Его деятельность не должна ставиться в зависимость от чьих то интересов, — заявил мэр.

Какова сумма задолженности регоператора перед САХ сейчас, в пресс-службе «Экология-Новосибирск» не уточнили. В «Спецавтохозяйстве» на этот вопрос ответить отказались, перенаправив корреспондента в пресс-службу мэрии. На момент публикации материала ответ получить не удалось. Анатолий Локоть прокомментировал тему задолженности, но без цифр.

МУП «Спецавтохозяйство» создано в 1927 году, входит в состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Предприятие предоставляет комплекс услуг по вывозу и размещению твердых коммунальных отходов в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности (Гусинобродский и Левобережный полигоны).

Фото из группы МУП САХ Вконтакте