«Спецавтохозяйство» осталось на рынке

— МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) осталось работать как перевозчик ТКО на территории Первомайского района. Работает в Дзержинском и Советском районах. Кроме того, у компании два действующих полигона по утилизации ТКО, которые она обслуживает полностью. Это надежный инструмент, позволяющий нам чувствовать себя уверенно и помогает в трудных ситуациях, которые были уже два раза, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Он напомнил, что проблемы с вывозом мусора с территории города в Новосибирске возникали в январе 2019 года, когда новая система утилизации ТКО только была запущена. Ситуация повторилась в начале января 2020 года — тогда с рынка ушли несколько местных перевозчиков, а новые встраивались в систему.
— Проблемы были в Ленинском и Заельцовском районах. Там, где работало МУП САХ, все было надежно и хорошо, — подчеркнул мэр.
В пресс-службе регоператора в ответ на запрос InfoPro54 подтвердили, что «Спецавтохозяйство» является оператором по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Железнодорожного, Советского и Первомайского районов города Новосибирска, а также поселков Краснообск и Кольцово.
— Между ООО «Экология–Новосибирск» и МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» заключен договор по транспортированию твердых коммунальных отходов. Максимальная цена по настоящему договору установлена в размере 220,8 млн рублей (с учетом НДС). Объем образования ТКО 5 класса опасности — 1 289 159 куб. м, — пояснила гендиректор ООО «Экология–Новосибирск» Лариса Анисимова.
— МУП «Спецавтохозяйство» работает в этом отношении. Не готов сказать, насколько продвинулись. Не помню, сколько региональный оператор задолжал МУП, но наша позиция: работа муниципального предприятия должна быть оплачена. Его деятельность не должна ставиться в зависимость от чьих то интересов, — заявил мэр.
МУП «Спецавтохозяйство» создано в 1927 году, входит в состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Предприятие предоставляет комплекс услуг по вывозу и размещению твердых коммунальных отходов в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности (Гусинобродский и Левобережный полигоны).
Фото из группы МУП САХ Вконтакте
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