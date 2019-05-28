Бизнес как феерия

Последнее воскресенье мая в Новосибирске было ознаменовано фестивалем «ЭТО ДЕЛО», организованным общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», мэрией Новосибирска и правительством Новосибирской области. Оттеночная многозначность названия «ЭТО ДЕЛО», в котором соединились указательная интонация и созерцательное одобрение, отлично воплотилась в композиции события: по форме это не бизнес-форум, не конгресс, а именно фестиваль — событие по определению фееричное, уличное, с оттенком карнавального начала. Фестивали и карнавалы — это еще со времен Рима форма массовой культурной импровизации. Так что бизнес-фестиваль затевался именно как событие, рвущее шаблоны и ломающее рамки. Ломка шаблонов — это, к слову, единственный деструктив. В остальном торжество сугубо созидательное — во славу творчества, искусства, бизнеса и их взаимопроникновения.

Традиция празднования Дня предпринимателя заложена «Опорой России» в 2009 году и с тех пор обрастала нюансами. Прежде подобные акции организовывались частыми компаниями. День предпринимателя — дата заметная, лакомая для ивент-активности. Но раньше контент подобных событий так или иначе оказывался «наклонен» в сторону конкретного бренда — инициатора или генерального спонсора. Нынешний же фестиваль, задуманный и воплощенный «Опорой России», — именно общественный проект, открытая коллаборация, не завязанная на марочную конкретику.

Бизнес-фестиваль — концепт, подразумевающий еще и эмоциональную, развлекательную составляющую. Потому зрелищно-творческая часть была максимально разнообразной: мастер-классы по разным видам рукоделия, мини-ярмарка сувениров и экомоды, турнир по настольно-динамическим играм (формат, сочетающий умственную созерцательность и «движуху», поскольку в таких играх нужно что-нибудь двигать, вращать, катить). Учтены, конечно, и детские потребности — от блиц-курсов каллиграфии до безмятежного «бесилова» на новенькой газонной траве, в радужном вихре мыльных пузырей.

Впрочем, профессионально-обучающая составляющая тоже плотная — свои кейсы представили бизнес-партнеры фестиваля: «Зарплата.ру», брендинговое агентство «Килев Lab» и другие компании. Были и «пробники» конкретных бизнес-проектов. Например, очень эффектно смотрелась экспозиция, посвященная глэмпингу — новому формату загородного отдыха, мода на который родилась на курортах Африки и Океании и добралась до нас через Карелию. Глэмпинг — палаточный отель, а имя реалии — сочетание слов «кемпинг» и «гламур». Демообразцом был шатер из комплекса «Экосапиенс» с дизайнерской аранжировкой интерьера. «Интерьер» и «палатка» — странно смотрящиеся рядом понятия, но такова суть глэмпингов — сочетать романтику и отельный комфорт. В прошлом сезоне был пробный запуск из трех шатров, а этим летом запланирована полная развертка. Опробован даже зимний формат в виде теплых чумов.

Не менее ярко смотрелись и огромные кубы фотовыставки, устроенной сибирским отделением «Промсвязьбанка» и новосибирским отделением «Опоры России». Стартовал этот проект в сентябре 2014-го, очередная его экспозиция очень органично вписалась в контекст Дня предпринимателя. Ибо он — постоянно растущая портретная галерея людей бизнеса.

— Промсвязьбанк представляет в Новосибирске фотовыставку «Бизнес в объективе», совместно с «Опорой России» и при поддержке мэрии Новосибирска, уже не в первый раз, — отметил Денис Голубев, управляющий сибирским филиалом Промсвязьбанка.

Главная цель проекта, которому в этом году исполнилось пять лет, — показать будни предпринимателей и настоящее лицо нашего бизнеса и подчеркнуть, что у малого и среднего бизнеса есть не только перспективное будущее, но и успешное настоящее. В этом году фотопроект дополнился новыми историями предпринимателей нашего города. Среди участников — представители как торговых, так и производственных компаний. Все они вносят существенный вклад в развитие своей сферы деятельности и региональной экономики. Фактически это еще одно воплощение метафоры «Бизнес с человеческим лицом» — портреты очень разнообразны по стилистике, по фотографической прорисовке героя. Чего тут точно нет, так это образчиков стиля «портрет ударника труда» и «портрет с обложки делового издания». (Две эти эстетики, поначалу столь далекие друг от друга, со временем слиплись и сплавились в единый ком визуальных клише.) Композиции живые и обаятельные. Предприниматель на фоне своего бизнеса — композиция, способная обходиться без стереотипов и быть очень вариатвной. Столь же разнообразной, как и сами бизнес-проекты героев. Например, Виктор Астахов, директор компании «Империал», специализирующейся на инженерных системах, сфотографирован в контексте своего бизнеса — на фоне воздухозаборников вентиляционной системы большого здания. Но построение кадра таково, что герой вписан в урбанистическую панораму — в визуальный контекст, делающий восприятие бренда и дела более рельефным и ярким. А Ольге Дубовицкой, директору ОАО «Раздвижные перегородки» досталась трактовка, напоминающая композицию модных фото конструктивистской эпохи, — почти монохромный, графичный портрет, построенный на тонкой игре полутонов и линейной геометрии. Николай Федоров, директор ГК «СтальПро» предстал в антураже, напоминающем о живописном стиле «индустриальный романтизм». Портрет Вячеслава Лаптева, возглавляющего ООО «Новосибирскбурвод», выдержан в прохладно-свежих ультрамариновых тонах, ярко, но не «в лоб» намекающих на суть бизнеса. Это богатство смыслов и ассоциаций сделало небольшую в общем-то выставку очень насыщенной.

В дальнейшем традицию таких бизнес-фестов решено расширять и прорабатывать уже без привязки к праздничным датам — таково свежайшее послевкусие события.

— Это не просто тусовка, это место, где возникают новые творческие связи, — резюмировал Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. — Многие из участников составляют костяк «Опоры России». Молодежи интересен будет механизм вхождения в бизнес, а бизнесу — социальная интеграция. Сейчас тематика общая, обширная. А потом, я думаю, есть смысл устраивать подобные встречи уже с тематической локализацией.

Фото предоставленны Опорой России и Просвязьбанком