Банк «Открытие» выдал более 500 млн рублей на приобретение жилья в Новосибирске

В первом квартале 2019 года ПАО Банк «ФК Открытие» выдал жителям Новосибирска 318 ипотечных кредитов на 574 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество выдач выросло в 1,7 раз, объемы – в 1,9 раз. Ипотечный портфель банка с начала года увеличился на 450 млн рублей.

Выросла средняя сумма по ипотечному кредиту. По итогам 1 квартала она составила 1,8 млн рублей, в то время как в аналогичном периоде 2018 года – 1,6 млн рублей. Увеличился и средний срок, на который сегодня заемщики оформляют ипотечный кредит, – он составляет 17 лет. В то время как в 1 квартале 2018 года – 14 лет. Этот процесс является общероссийской тенденцией в ипотечном кредитовании. Увеличение срока кредита связано с ростом средней суммы кредита: чем больше сумма, тем дольше ее приходится возвращать. При этом динамика платежеспособности ипотечных заемщиков пока не вызывает тревоги. Годовой темп прироста просроченной задолженности по ипотеке в России с начала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го составил 8,9%, что существенно ниже темпа роста выдач, который составляет 14,4%. В банке «Открытие» рост просроченной задолженности также не превышает темпа наращивания объемов выдач.

Фактором, который может ограничить дальнейший рост объемов ипотечного кредитования в 2019 году, выступает рост ипотечных ставок. В настоящее время основные игроки уже стабилизировали ставки по ипотеке и во втором полугодии 2019 года можно ожидать их снижения. Темпы снижения будут зависеть от размера ключевой ставки ЦБ и макроэкономических условий в целом. При этом банк «Открытие» планирует существенно повысить объемы ипотечного кредитования в 2019 году, увеличив свою долю в выдачах и закрепившись в топ-5 ипотечных банков России.

— Все будет зависеть от платежеспособности населения и процентной ставки. Те тенденции, которые закладываются на ипотечном рынке сегодня, в полной мере проявятся в 2020 году. Уже через полгода мы увидим совершенно другой рынок ипотеки. Он будет еще больше перераспределяться в сторону вторичного жилья – уже сегодня в нашем портфеле эти кредиты составляют 68%. Строительство жилья будет еще больше снижаться. При этом многие застройщики уже построили жилье и будут предлагает его к реализации как вторичку, — считает старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» банка «Открытие» Ирина Демчук.

Фото: пресс-служба банка