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Банк «Открытие» выдал более 500 млн рублей на приобретение жилья в Новосибирске

  • 30/04/2019, 14:53
Ипотечный портфель банка с начала года увеличился на 450 млн рублей.

ПАО Банк «ФК Открытие»В первом квартале 2019 года ПАО Банк «ФК Открытие» выдал жителям Новосибирска 318 ипотечных кредитов на 574 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество выдач выросло в 1,7 раз, объемы – в 1,9 раз. Ипотечный портфель банка с начала года увеличился на 450 млн рублей.

Выросла средняя сумма по ипотечному кредиту. По итогам 1 квартала она составила 1,8 млн рублей, в то время как в аналогичном периоде 2018 года – 1,6 млн рублей. Увеличился и средний срок, на который сегодня заемщики оформляют ипотечный кредит, – он составляет 17 лет. В то время как в 1 квартале 2018 года – 14 лет.  Этот процесс является общероссийской тенденцией в ипотечном кредитовании. Увеличение срока кредита связано с ростом средней суммы кредита: чем больше сумма, тем дольше ее приходится возвращать. При этом динамика платежеспособности ипотечных заемщиков пока не вызывает тревоги. Годовой темп прироста просроченной задолженности по ипотеке в России с начала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го составил 8,9%, что существенно ниже темпа роста выдач, который составляет 14,4%. В банке «Открытие» рост просроченной задолженности также не превышает темпа наращивания объемов выдач.

Фактором, который может ограничить дальнейший рост объемов ипотечного кредитования в 2019 году, выступает рост ипотечных ставок. В настоящее время основные игроки уже стабилизировали ставки по ипотеке и во втором полугодии 2019 года можно ожидать их снижения. Темпы снижения будут зависеть от размера ключевой ставки ЦБ и макроэкономических условий в целом. При этом банк «Открытие» планирует существенно повысить объемы ипотечного кредитования в 2019 году, увеличив свою долю в выдачах и закрепившись в топ-5 ипотечных банков России.

— Все будет зависеть от платежеспособности населения и процентной ставки. Те тенденции, которые закладываются на ипотечном рынке сегодня, в полной мере проявятся в 2020 году. Уже через полгода мы увидим совершенно другой рынок ипотеки. Он будет еще больше перераспределяться в сторону вторичного жилья – уже сегодня в нашем портфеле эти кредиты составляют 68%. Строительство жилья будет еще больше снижаться. При этом многие застройщики уже построили жилье и будут предлагает его к реализации как вторичку, — считает старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» банка «Открытие» Ирина Демчук.

Фото: пресс-служба банка

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