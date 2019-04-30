Энергетики укладывают асфальт на месте зимних раскопок

В последнюю неделю апреля подрядные организации под контролем специалистов теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании привели в порядок 27 участков. Энергетики торопятся уложить асфальт и восстановить поврежденные газоны к майским праздникам, первые работы проходят на центральных городских улицах, проезжих частях.

Напомним, в отопительный период благоустройство после ремонтов теплосетей выполняется в «зимнем варианте», проводится обратная засыпка и бетонирование.

При наступлении благоприятных погодных условий подрядные организации приступают к восстановлению нарушенного благоустройства, объекты после «раскопок» приводятся в первоначальный вид.

На сегодняшний день Новосибирский филиал СГК заключил 6 договоров с 5 подрядными организациями на сумму 122,2 млн рублей. В планах у специалистов СГК восстановить благоустройство на 728 участках, 254 участка уже переданы в работу. Полное восстановление благоустройства на всех участках разрытий должно быть выполнены подрядными организациями в срок до 25 мая.

Добавим, всего во время отопительного сезона энергетики устранили 1872 дефекта. Все ремонты с осени по весну называются аварийными – специалисты отключают здания от тепла и проводят работы, чтобы не допустить серьезных порывов.

— Большое количество разрытий из-за ремонтных работ связано с высокой изношенностью теплосетей. Для устранения дефектов зачастую приходится нарушать благоустройство. Все же не все дефекты связаны с разрытиями — часть работ выполняется без ущерба для городской среды, — комментирует заместитель генерального директора по строительству и ремонтам НТСК Алексей Заковоротных.

Фото: пресс-служба СГК