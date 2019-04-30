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Энергетики укладывают асфальт на месте зимних раскопок

  • 30/04/2019, 14:45
Теплоэнергетики приступили к капитальному восстановлению благоустройства на территориях, где во время отопительного сезона проводился ремонт теплосетей.

Энергетики укладывают асфальт на месте зимних раскопокВ последнюю неделю апреля подрядные организации под контролем специалистов теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании привели в порядок 27 участков. Энергетики торопятся уложить асфальт и восстановить поврежденные газоны к майским праздникам, первые работы проходят на центральных городских улицах, проезжих частях.

Напомним, в отопительный период благоустройство после ремонтов теплосетей выполняется в «зимнем варианте», проводится обратная засыпка и бетонирование.

При наступлении благоприятных погодных условий подрядные организации приступают к восстановлению нарушенного благоустройства, объекты после «раскопок» приводятся в первоначальный вид.

На сегодняшний день Новосибирский филиал СГК заключил 6 договоров с 5 подрядными организациями на сумму 122,2 млн рублей.  В планах у специалистов СГК восстановить благоустройство на 728 участках, 254 участка уже переданы в работу.  Полное восстановление благоустройства на всех участках разрытий должно быть выполнены подрядными организациями в срок до 25 мая.

Добавим, всего во время отопительного сезона энергетики устранили 1872 дефекта. Все ремонты с осени по весну называются аварийными – специалисты отключают  здания от тепла и проводят работы, чтобы не допустить серьезных порывов.

— Большое количество разрытий из-за ремонтных работ связано с высокой изношенностью теплосетей. Для устранения дефектов зачастую приходится нарушать благоустройство. Все же не все дефекты связаны с разрытиями — часть работ выполняется без ущерба для городской среды, — комментирует заместитель генерального директора по строительству и ремонтам НТСК Алексей Заковоротных.

Фото: пресс-служба СГК

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