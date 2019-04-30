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80% производства по созданию «СКИФ» будет локализовано в Новосибирске

Согласование документов по синхротрону в Минэкономразвития РФ и Минфин РФ «ожидается со дня на день».
  • 30/04/2019, 15:15
80% производства по созданию «СКИФ» будет локализовано в Новосибирске

— Проектирование Центра коллективного пользования «Источник синхротронного излучения ЦКП «СКИФ» начнется летом 2019, будет идти до 2020 года, с 2021 начнется строительство, а в 2024 году мы должны провести первые международные научные исследования, — обозначил план-график работ по проекту на первом заседании Координационного совета по вопросам развития Новосибирского научного центра помощник директора по перспективным проектам ИЯФ СО РАН Яков Ракшун.

Прогнозируемая доля локализации производства для создания «СКИФ» в России составит 90%, в Новосибирской области — более 80%.

СКИФу уже прописали две очереди станций

— На сегодняшний день сформированы органы управления проектом, подготовлен план-график по которому мы идем. Он еще не утвержден в Миннауки РФ и Минобразования РФ, но мы идем с опережением его выполнения, — констатировал Ракшун. — Участок под «СКИФ» предоставлен подрядчику проекта Институту катализа СО РАН, подготовлен ряд документов на проектирование объекта, получено положительное заключение по результатам технико-ценового аудита, изготовлены все документы для выхода постановления правительства РФ, началась подготовка специалистов для синхротрона.

Он подчеркнул, что документы по «СКИФу» Миннауки РФ уже направил в Минэкономразвития РФ и Минфин РФ. Со дня на день ожидается их согласование.В ближайшее время рабочая группа также запланировала ряд встреч с учеными из Швеции, Франции, Китая, работающими с источниками синхротронного излучения, для подготовки протоколов взаимодействии и международного сотрудничества в области проведения исследований на ЦКП «СКИФ».

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