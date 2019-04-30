80% производства по созданию «СКИФ» будет локализовано в Новосибирске

— Проектирование Центра коллективного пользования «Источник синхротронного излучения ЦКП «СКИФ» начнется летом 2019, будет идти до 2020 года, с 2021 начнется строительство, а в 2024 году мы должны провести первые международные научные исследования, — обозначил план-график работ по проекту на первом заседании Координационного совета по вопросам развития Новосибирского научного центра помощник директора по перспективным проектам ИЯФ СО РАН Яков Ракшун.

Прогнозируемая доля локализации производства для создания «СКИФ» в России составит 90%, в Новосибирской области — более 80%.

Он подчеркнул, что документы по «СКИФу» Миннауки РФ уже направил в Минэкономразвития РФ и Минфин РФ. Со дня на день ожидается их согласование.В ближайшее время рабочая группа также запланировала ряд встреч с учеными из Швеции, Франции, Китая, работающими с источниками синхротронного излучения, для подготовки протоколов взаимодействии и международного сотрудничества в области проведения исследований на ЦКП «СКИФ».

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