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Банк «Открытие» выставил на продажу два этажа в ТЦ «Юпитер» в Новосибирске

  • 15/07/2021, 13:05
Помещение на пятом этаже продается по цене 62,8 млн рублей, на седьмом этаже – за 31,5 млн рублей.

Банк «Открытие» выставил в свободную продажу пятый и седьмой этажи в ТЦ «Юпитер» в Новосибирске на улице Гоголя,15.

Новости компанийЗдание находится в активном торговом и деловом центре Новосибирска: напротив расположен Центральный рынок, рядом – мощный центр покупательского притяжения — ТЦ «Галерея», неподалеку — сразу три станции метрополитена: «Сибирская», «Красный проспект» и «Маршала Покрышкина», множество остановок общественного транспорта и парковок для владельцев личного автотранспорта.

В ТЦ «Юпитер» в настоящее время располагаются около 120 организаций, в том числе магазины цифровой и бытовой техники DNS и Ситилинк, салон «Много Мебели», меховой салон «Фабрика Меха» и ресторан KFC. Ежедневный пешеходный и транспортный трафик вблизи торгового центра составляет 118 тысяч человек.

Поблизости готовится к сдаче жилой комплекс класса «комфорт-плюс» ЖК «Комфорт», рассчитанный на проживание более пяти тысяч жителей.

К продаже банк «Открытие» предлагает два этажа. Помещения находятся в собственности банка и полностью готовы к реализации.

На пятом этаже в помещении с высококачественной отделкой и общей площадью около 1,8 тысяч квадратных метров в настоящее время находится фитнес-центр крупной федеральной сети спортивных клубов.

Седьмой этаж общей площадью около 1,2 тысяч квадратных метров с высотой потолков 3,9 метров включает в себя зал площадью 500 квадратных метров, актовый зал 120 квадратных метров, офисный блок 110 квадратных метров, холодный цех 56 квадратных метров, прочие функциональные зоны общей площадью 350 квадратных метров. Все помещения подключены к центральным коммуникациям, централизованной вентиляции и системе кондиционирования. Помещение отлично подходит для развития арендного бизнеса, детского центра, торговли, медицинского центра, клиники.

 Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы ТЦ «Юпитер» банки Банк Открытие


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