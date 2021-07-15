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Остановка новосибирской ТЭЦ-2 сократит годовой объем ее выбросов на 13%

  • 15/07/2021, 12:40
Новости Новосибирска
ТЭЦ-2, которая расположена в плотно населенной части Новосибирска, остановила работу на летний период.

Ее тепловую нагрузку взяли на себя два других генерирующих предприятия — ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Такое перераспределение сил позволяет оптимизировать затраты на производство тепловой энергии и снижать объем выбросов в городе-милионнике.

Нулевая остановка

В настоящее время новосибирская ТЭЦ-2 находится в режиме нулевой остановки: до начала отопительного сезона станция не производит тепловую и электрическую энергию. Горячее водоснабжение потребителям ТЭЦ-2 сейчас обеспечивают ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.

— На время остановки ТЭЦ-2 тепловая нагрузка распределена между ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Участок правого берега берет на себя ТЭЦ-5, а зону ответственности по левому берегу — ТЭЦ-3. До этого летняя нагрузка станции составляла 90 Гкал/час. На ТЭЦ-5 передали 35 Гкал/час, на ТЭЦ-3 — 55 Гкал/час, — рассказал директор Новосибирской ТЭЦ-2 Игорь Точилин.

У ТЭЦ-2 объемы производства тепловой и электрической энергии меньше, чем у других теплоэлектростанций Новосибирска. На ее долю приходятся примерно 16% в общем объеме производства тепла новосибирскими ТЭЦ и котельными. Для сравнения: доля ТЭЦ-5 — крупнейшей в Новосибирске станции — примерно 34%.

В летний период тепловая нагрузка ТЭЦ-2 существенно снижается и составляет около 10% от установленной мощности энергопредприятия. Работу станции с такой минимальной нагрузкой специалисты оценивают как малоэффективное использование мощностей, создающее лишнее влияние на экологию вблизи от центра города. СГК начала практику ежегодного останова ТЭЦ-2 с 2018 года.

Приостановка производства почти на 4 месяца сокращает выбросы ТЭЦ-2 в плотно населенной части Новосибирска примерно на 13% от общегодового объема.

Как перераспределяли нагрузку

Решение, как поделить летнюю нагрузку ТЭЦ-2, специалисты принимали с учетом сразу нескольких факторов: высоты труб, расположения станций и розы ветров, энергоэффективности оборудования. В частности, ТЭЦ-5 — станция на окраине города, ее труба самая высокая — 260 м против 100 и 120 му двух труб ТЭЦ-2. Большую часть времени года ветер относит дым ТЭЦ-5 в сторону от города.

В целом для оборудования ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, станций с хорошими технико-экономическими показателями, дополнительная нагрузка незначительна, отметил Игорь Точилин. Выбросы минимизирует эффективное очистное оборудование: на ТЭЦ-3 установлены 8 электрофильтров с эффективностью очистки более 97%, а на ТЭЦ-5 — 12, их эффективность — 98,7%.

Что делает персонал, пока станция на нуле

Сотрудники станции заняты ремонтной кампанией. За период с апреля по июль этого года капитально отремонтировали один из котлов, а текущий ремонт прошли еще 4 котла станции, 2 турбоагрегата и столько же турбогенераторов. На начало июля ТЭЦ-2 выполнила более трети годового плана по ремонтам.

Ремонты обеспечат не только надежность, но и экологический эффект. Например, в ближайшее время станция завершит капитальный ремонт турбины и генератора №6 стоимостью 26 млн рублей. С увеличением эффективности турбоагрегата должен снизиться удельный расход пара на выработку электроэнергии и тепла при его работе. Это позволит уменьшить расход сжигаемого угля — более чем на 3 тысячи тонн в год.

Всего вложения СГК в ремонтную кампанию на Новосибирской ТЭЦ-2 составят в 2021 году 469 млн рублей, что на 46 млн больше затрат прошлого года.

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: Новосибирск

Теги : ТЭЦ-2 СГК ремонтная кампания генератор


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