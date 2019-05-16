Банк «Открытие» запустил акцию «Деловой круг» для предпринимателей

ПАО Банк «ФК Открытие» объявил о начале акции «Деловой круг», которая позволит представителям малого и среднего бизнеса – действующим клиентам банка пригласить своих партнеров на обслуживание с выгодой для себя и партнера. Текущий клиент банка может получить месяц бесплатного обслуживания или 100 % скидку на услугу ведения расчетного счета, а новому клиенту устанавливается льготный тариф (без комиссии) на обслуживание по пакету услуг сроком на три месяца.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года включительно.

Текущий клиент банка может привлекать неограниченное количество новых пользователей и за каждого из них он получит месяц льготного обслуживания. Принять участие в акции очень просто: клиент банка отправляет своему контрагенту или партнеру реферальную ссылку с предложением открытия расчетного счета в банке «Открытие» на льготных условиях в рамках акции «Деловой круг». После принятия решения об открытии расчетного счета новому клиенту, пригласившему устанавливается льготный тариф. После открытия расчетного счета новые клиенты банка также могут получать льготы, пригласив своих партнеров или контрагентов.

Подробная информация и условия акции на сайте банка.

Фото: пресс-служба банка