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СГК удалось сократить сроки отключения горячей воды в Новосибирске на сутки на первом этапе испытаний

В Калининском районе Новосибирска специалистам теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании удалось в ходе первого этапа испытаний теплотрасс сократить сроки отключения горячей воды на сутки.
  • 16/05/2019, 16:26
СГК

15 мая с 13 часов в жилые дома, детские и медицинские учреждения раньше установленного срока начали подавать горячую воду. И к 21 часу жители этого участка испытаний уже могли принять горячий душ. Ранее планировалось возобновить водоснабжение к вечеру 16 мая.

Сокращения сроков отключения горячей воды жителям этого района удалось добиться за счет оперативной работы бригад, которые после выявления дефекта сразу же выезжали на место и приступали к ремонтам теплотрасс.

Энергетики стремятся к уменьшению сроков проведения ремонтных работ на теплосетях, которые влияют на подачу горячего водоснабжения.

Напомним, гидравлические испытания в Калининском районе (5 и 6 микрорайоны) были запланированы на период с 13 по 16 мая.

Отключения горячей воды проводились по графику, согласованному с мэрией города.

Это зона теплоснабжения ТЭЦ-4. Под испытания в контуре этой станции попали следующие улицы:

·         микрорайон «Снегири»: Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная;

·         микрорайон «Родники»: Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова.

Опрессовка теплосетей проводилась в четыре этапа в круглосуточном режиме. При появлении дефектов на тепловых сетях специалисты сразу же приступали к их устранению и переходили к следующему этапу испытаний.

На сегодняшний день все этапы успешно пройдены.

Испытания тепловых проводятся повышенным давлением: до 15 атмосфер при рабочем в 8–9 атмосфер. Температура воды в трубах в период мероприятий безопасна для человека, поскольку не превышает +40 °С. Тем не менее горожанам нужно соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды, не забираться в тепловые камеры.

Актуальная информация размещается в социальной сети ВКонтакте и на портале СГК Онлайн.

Фото: пресс-служба компании

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