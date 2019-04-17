Банк «Открытие» запустил сервис «Юрист24» для малого и среднего бизнеса

Европейская Юридическая Служба – одна из ведущих компаний по оказанию онлайн-услуг юридической профилактики по всем видам права. В рамках партнерства с ПАО Банк «ФК Открытие» сервис «Юрист 24» могут подключить клиенты банка и те, кто планирует ими стать, через сайт банка. Клиент выбирает тариф, производит оплату и получает сертификат на свой электронный адрес. Основным преимуществом сервиса при подключении через банк «Открытие» является стоимость тарифа — от 1800 рублей в год, которая ниже средней рыночной.

Сервис работает круглосуточно, без выходных. Во все тарифы включены безлимитные устные консультации по любой отрасли права. «Юрист 24» помогает решить юридические вопросы по предпринимательской деятельности, государственной поддержки малого и среднего бизнеса, корректного оформления документов, взыскания убытков в досудебном порядке и прочие вопросы по всем отраслям права. Европейская Юридическая Служба оказывает услуги дистанционно 24/7. Клиент может получить помощь посредством телефона, приложения или Интернета.

Подробности и детали подключения сервиса смотрите на сайте банка.

Фото: пресс-служба банка