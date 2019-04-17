Глава новосибирской компании получил условный срок за хищение бюджетных средств

Колыванским районным судом рассмотрено уголовное дело о хищении бюджетных средств при выполнении работ по благоустройству центральной части р.п. Колывань Новосибирской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По данным прокуратуры, в сентябре 2017 года между администрацией Колывани и компанией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству площадки перед домом культуры «Юность». Сумма контракта с учетом допсоглашения составила 7,5 млн руб.

Установлено, что в ходе исполнения контракта, директором организации-подрядчика Искендером Мехдиевым в актах приема выполненных работ формы КС-2 и справках о стоимости выполненных работ формы КС-3 указаны ложные сведения об объемах произведенных работ связанных с укладкой бортовых камней и устройством тротуаров, а также ложные сведения о наименовании и стоимости установленных уличных светильников.

При этом, указанные акты выполненных работ подписаны главой администрации р.п. Колывань и оплачены в полном объеме в декабре 2017 года.

— На основании представленных Мехдиевым И.Г.о. документов, содержащих ложные сведения, из бюджета муниципального образования р.п. Колывань на расчетный счет ООО «СК Строитель» необоснованно перечислены почти 1,4 млн. рублей за фактически не выполненные работы и не поставленные ООО СК «Строитель» материалы. Кроме того, в ходе расследования вскрыты многочисленные нарушения законодательства о контрактной системе, допущенные бывшим главой администрации р.п. Колывань, который 05.02.2018 сложил полномочия по собственному желанию, — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в ходе рассмотрения уголовного дела судом Искендер Мехдиев полностью возместил ущерб, причиненный преступлением.

— Приговором Колыванского районного суда Мехдиев И.Г.о. признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. С учетом активного содействия предварительному следствию и полного возмещения причиненного ущерба, наказание назначено условно, — рассказали в пресс-службе.

Фото: pixabay.com, автор- thehaha