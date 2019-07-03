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Банк России объявил о завершении санации банка «Открытие»

  • 03/07/2019, 16:09
2 июля Совет директоров Банка России принял решение о завершении процедуры финансового оздоровления банка «Открытие».

ПАО Банк «ФК Открытие»Как сообщается на сайте Банка России, реализация мероприятий по предупреждению банкротства позволила обеспечить бесперебойную деятельность по обслуживанию клиентов, сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков, восстановила устойчивое финансовое положение банка.

―В настоящее время банк соблюдает все установленные Банком России обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Банка России, ― отмечается в заявлении регулятора.

Решение Совета директоров Банка России, по сути, юридическое подтверждение свершившегося факта. Банк «Открытие» менее чем за полтора года решил все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. Банк стабильно показывает прибыль и рост ключевых бизнес-показателей, в полной мере соблюдает все нормативы и регуляторные требования. Долг Банку России полностью выплачен, банк докапитализирован и оказывает необходимую финансовую помощь дочерним компаниям, его баланс расчищен от непрофильных и токсичных активов. В январе текущего года с присоединением Бинбанка к банку «Открытие» завершены интеграционные процессы внутри группы.

Ранее о фактическом завершении процедур санации сообщал президент-председатель правления банка Михаил Задорнов.

Сейчас ПАО Банк «ФК Открытие» — один из крупнейших игроков на банковском рынке страны. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Фото: пресс-служба банка

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