Сибирские студенты-программисты вышли в финал конкурса Ice Vision

Команда студентов-программистов из Сибирского аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнева стала финалистом конкурса Ice Vision, сообщили в пресс-офисе РВК.

Отмечается, что соревнования с призовым фондом 3 млн руб. направлены на поиск решений на базе искусственного интеллекта, которые позволят беспилотным автомобилям распознавать дорожную обстановку даже в условиях русской зимы.

В рамках заочного отборочного этапа, который завершился 22 июня, конкурсанты тестировали свое программное обеспечение для распознавания дорожных знаков на специальном «зимнем» датасете. В него вошло около 10 тысяч изображений, собранных с автомобиля, движущегося в зимних условиях.

Команда XGBoost[ods] Сибирского государственного университета им. М.Ф. Решетнева по итогам квалификационного тура вошла в первую десятку финалистов и получила право побороться за главный приз конкурса. Исследовательский коллектив представил решение в области машинного зрения, который показал высокую эффективность при распознавании объектов дорожной инфраструктуры.

В финальном этапе конкурса Ice Vision, который пройдет с 13 по 16 июля в формате 48-часового хакатона, примет участие 29 молодежных команд из России, США, Китая, Южной Кореи, Франции и Испании.

― Участники Ice Vision разрабатывают программное обеспечение, которое позволит беспилотному автомобилю анализировать данные со стереокамер или лидаров и корректно распознавать дорожную обстановку в неблагоприятных условиях российской зимы: во время осадков, при встречном солнечном свете, тумане, недостаточной освещённости, неочищенной проезжей части. Уверенное распознавание знаков в любых погодных условиях – необходимое требование для создания транспорта 5-го уровня беспилотности, т.е. способного перемещаться полностью без участия водителя в любых погодных условиях на любой дороге общественного пользования. На настоящий момент полностью эта задача не решена никем из производителей беспилотных транспортных средств в мире, ― уточнили в пресс-офисе РВК.

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