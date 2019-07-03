Новосибирцы отправили из маткапитала почти 700 млн рублей на оплату образования

Почти 700 миллионов рублей из средств материнского капитала направили новосибирцы на оплату образовательных услуг, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

Одним из направлений расходования средств материнского (семейного) капитала является направление их на образование детей. При этом, данными средствами можно оплатить не только учебу в вузе или колледже, но и оплатить содержание ребенка (детей) в детском саду, в том числе и частном.

― Дошкольная организация должна находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию (право) на оказание соответствующих образовательных услуг. Но теперь не требуется государственная аккредитация тем образовательным программам, по которым ведется обучение, ― уточнили в пенсионном фонде.

В ОПФР напомнили, что с 2018 года заявление на использование средств капитала на дошкольное образование ребенка (детей) можно подать, не дожидаясь, когда ребенку, в связи с появлением которого у семьи возникло право на материнский капитал, исполнится 3 года. При этом, средствами капитала можно оплатить услуги, связанные и с содержанием и образованием в дошкольном учреждении старшего ребенка, если он уже ходит в детский сад.

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