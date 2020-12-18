Банк России оставил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании по вопросу ключевой ставки сохранил (уже третье заседание подряд) ее на уровне исторического минимума – 4,25%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

— Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения, — говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор отмечает, что инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения.

— Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более продолжительного действия. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — отмечают в ЦБ.

Следующее решение по ключевой ставке будет принято 12 февраля 2021 года.

Фото: Фотобанк Moscow-Live