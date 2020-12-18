В России в два раза упала доля нелегальных сигарет

Доля нелегальных сигарет в России составила 7% в 3-м квартале 2020 года, следует из результатов исследования табачного рынка, проведенного компанией Nielsen. Для сравнения, годом ранее она находилась на уровне 15,6%.

Исследование, также зафиксировало сокращение поставок нелегальной продукции из стран дальнего зарубежья до 1% против 2,4% в 2019 году. При этом, доля нелегальных сигарет, произведенных в Республике Беларусь, выросла в полтора раза, и теперь они занимают более половины всего нелегального рынка —54%. В результате доля нелегального продукта, поступающего из стран ЕАЭС, выросла с 55% годом ранее до 64%, нo ее структура изменилась, прежде всего, за счёт сокращения поставок из Армении, Казахстана и Киргизии: их доля снизилась до 10,8% от всего нелегального рынка, говорится в сообщении пресс-служб табачных компаний.

Доля контрафактных сигарет снизилась вдвое (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) — до 0,7%. Игроки табачного рынка связывают это с активизацией деятельности правоохранительных и контролирующих органов: за неполных 12 месяцев 2020 года в результате 16 крупных рейдов и изъятий нелегальной продукции ликвидировано 13 подпольных сигаретных фабрик, 1 производство нелегальной никотинсодержащей продукции и две типографии, производившие контрафактный этикет и поддельные акцизные и специальные марки.

— Мы наблюдаем сокращение незаконной торговли в третьем квартале в результате как обнадеживающих усилий правительства по решению этой проблемы, так и факторов, связанных с пандемией, таких как ограничения на передвижения между странами и карантинные меры (закрытие рынков и ярмарок), — приводятся в пресс-релизе слова вице-президента по корпоративным отношениям и коммуникациям «JTI Россия» Галины Родиной.

Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Александр Мироненко также считает, что совместные системные усилия государства и бизнеса по борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции, предпринятые в течение последних нескольких лет, привели к тому, что удалось переломить тенденцию роста объемов нелегальной торговли.

— Важно, что наметилась положительная динамика реализации ряда законодательных инициатив, а именно внесение в действующее законодательство поправок, направленных на борьбу с нелегальным оборотом, — подчеркивает он.

Эксперты табачной отрасли среди основных факторов снижения общей доли нелегальных сигарет на российском рынке в третьем квартале 2020 года называют:

усиление работы правоохранительных и контрольно-надзорных органов: в 2020 году изъято около 1 млрд шт. нелегальных сигарет;

ограничения в сфере международных перевозок и передвижения граждан в связи с пандемией COVID-19. Доля нелегальных сигарет из Армении снизилась до 0,1% на фоне временного закрытия прямых пассажирских перелетов между Арменией и Россией;

полномасштабный запуск системы цифровой маркировки с 1 июля 2020 года, обеспечивающей полную прослеживаемость легальной продукции.

В тоже время Галина Родина отмечает, что резкое — 20% —повышение акцизов на табачную продукцию в России с 2021 года приведет к дальнейшему увеличению разницы в ценах на табачную продукцию между Россией и другими стран ЕАЭС, прежде всего, Белоруссией.

— Устойчивость тренда на дальнейшее сокращение нелегального рынка будет зависеть от своевременного принятия назревших изменений в законодательство, для повышения эффективности борьбы с нелегальным рынком табака в России. В первую очередь, это введение единой минимальной цены на табачную продукцию и ограничение на перемещение немаркированной табачной продукции для личного пользования, — говорит она.

По мнению Родиной, крайне важна и системная работа контрольно-надзорных и правоохранительных органов во всех регионах страны по пресечению контрабанды, трафика и реализации нелегальной табачной продукции. Александр Мироненко также уверен, что необходимо продолжать противодействовать нелегальному обороту, чтобы результат не оказался краткосрочным и рост нелегальных объемов не возобновился.

— Мы считаем крайне важным не снижать интенсивность последовательных усилий по борьбе с нелегальным табачным рынком, — говорит он. — Чтобы закрепить полученный результат и избежать повторения лавинообразного роста объемов нелегального оборота в 2016-2019 годах, также необходимо добиться того, чтобы в полной мере заработали меры, которые ранее уже обсуждались с правительством и Государственной думой РФ. К числу таких мер относятся: кратное повышение размеров административных штрафов за оборот нелегальной табачной продукции, создание реестра производственного оборудования.

Игорь Черкасский, руководитель «БАТ Россия» по противодействию нелегальной торговле также считает, что ключевые предпосылки распространения нелегальной продукции все еще не устранены.

—Странам-членам ЕАЭС необходимо придерживаться подписанного соглашения о гармонизации ставок акциза и не допускать нелегальных перетоков продукции внутри союза. Особенно это относится к Республике Беларусь, где средняя стоимость пачки локальных брендов составляет 40 рублей, — поясняет он. — В ситуации, когда преступные поставки становятся более выгодными, важно максимально защитить рынок от проникновения нелегальной продукции. Необходимо ввести соразмерные наказания для нарушителей закона — увеличить штрафы и ужесточить санкции за незаконное производство и сбыт табачной продукции. Среди инициатив, активно обсуждаемых в отрасли, но пока не отраженных в законодательстве, стоит отметить введение дополнительных мер по контролю за транзитным перемещением сигарет по территории РФ.

По мнению Игоря Черкасского, скорейшее обсуждение и принятие этих инициатив позволит продолжить тенденцию на снижение доли нелегальной продукции в стране и постепенно свести ее к нулю.

Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления