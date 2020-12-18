ППК «Фонд» поможет достроить семь долгостроев Новосибирской области

По семи домам, которые будут достраиваться в Новосибирской области с применением механизма ППК «Фонд», заключены соглашения между «Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области» и ППК «Фонд» (г. Москва), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, на данный момент Новосибирская область выполнила все свои обязательства по заключенным соглашениям. По четырем домам из семи (это дома № 11, 12, 13 микрорайона «Закаменский» и дом в г. Обь по ул. Калинина, 20а) процесс достройки вышел на следующий этап – также уже заключены соглашения между региональным Фондом и жилищно-строительными кооперативами о передаче объектов Фонду для завершения строительства.

— По данным объектам уже объявлены необходимые конкурсные процедуры в соответствии с действующим законодательством для определения подрядчика на проектно-изыскательские работы, которые предполагают проведение комплексного обследования объектов незавершенного строительства, восстановление проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы документов для определения точной стоимости и сроков завершения строительства, — отметил он.

Напомним, в марте 2020 года губернатором Новосибирской области подписано соглашение с ППК «Фонд» о предоставлении субсидии на завершение строительства проблемных многоквартирных домов региона. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования – из областного бюджета на эти цели уже направлено 289 млн рублей, что позволит привлечь более 1 млрд рублей федеральных средств. В 2020 году семь долгостроев Новосибирской области попали в список на достройку с помощью ППК «Фонд».

Фото: pixabay.com, автор- dragondeluz