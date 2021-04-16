Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦБ.

— Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 16 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Нейва» Общество с ограниченной ответственностью Банк «Нейва» ООО, рег. № 1293, город Екатеринбург (приказ Банка России от 16 апреля 2021 года №ОД-689), — отмечается в сообщении регулятора.

По данным рейтинга РИА Новости, «Нейва» на 1 февраля занимал 186-е место в российской банковской системе по размеру активов.

Напомним, что в апреле 2020 года в Новосибирске начал свою работу уже второй кредитно-кассовый офис Банка «НЕЙВА”.