Задержан автор скандального фильма о клубе «Успех»

Следственными органами задержаны новосибирский журналист Николай Сальников и известный предприниматель Сергей Проничев. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ряд СМИ. По предварительной версии, поводом для задержания обоих стал медиашантаж.

— По данным собеседника редакции, уголовное дело возбуждено по ст. 159 и 163 УК (мошенничество и вымогательство), — сообщает интернет-издание «Тайга.инфо». — Оперативное сопровождение вели сотрудники ФСБ. Ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматриваться 16 апреля. Источник в правоохранительных органах знает, что Сальникова и Проничева подозревают в вымогательстве у «героев расследования».

Расследование, одним из авторов которого выступил Сальников, появившееся в начале марта, как уже ранее сообщалось, касалось «неспортивного» прошлого нескольких новосибирских политиков, связанных с клубом «Успех», возглавляемым депутатом Заксобрания Вениамином Паком. В их числе — глава регионального минпромторга Андрей Гончаров, председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, ряд депутатов из Кировского района. При этом сам журналист утверждает, что видео не распространял, черновой вариант оказался похищен неизвестными из компьютера в период монтажа, а часть озвученных в сюжете фактов на тот момент не подтвердилась. При этом авторы сюжета анонсировали вторую серию, которая тем не менее так и не увидела свет. При этом эксперты расходились во мнении, кто стоит за подобными разоблачениями и какого рода причины — политические или экономические — могли бы послужить поводом для их появления.

Ранее Николай Сальников работал на телеканале ОТС. В 2019 был уволен после того, как на своей странице в соцсети раскритиковал должностных лиц, усомнившихся в целесообразности тушения пожаров в лесах Сибири. По словам журналиста, он тогда уволился по собственному желанию, почувствовав «напряжение в воздухе».

Сергей Проничев, экс-кандидат в мэры Новосибирска на выборах 2019 года. Был выдвинут от «Партии роста». О своем участии в выборах заявил одним из первых, но затем снял свою кандидатуру. В последние годы Сергей Проничев активно продвигал в регионе интересы холдинга «Мой коммунальный стандарт».