Новосибирск совсем отказывается от использования песко-соляной смеси

— Мы отказываемся от использовании песка. В центрально части города это практически реализовано и наши ДЭУ не используют песко-соляные смеси. Но районные администрации, продолжали с ними работать в этот зимний период. То что мы видим (пыль) — это результат этих технологий, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции. — Сейчас окончательно принято решение, в том числе в районах, чтобы полностью отказаться от песко-соляной смеси, чтобы она не оставляла после себя этих следов (пыли).

Мэр заверил, что с наступлением положительных температур, вакуумная техника начала работать на улицах Новосибирска. Также начались работы по влажной уборке.

В декабре 2020 года замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Юрий Сердюк сообщал, что Новосибирск готовится перейти на унифицированную систему противогололедной борьбы – использование бионорда.