Банк России озвучил меры по поддержке финансовой стабильности

Аукцион РЕПО «тонкой настройки» в понедельник будет проведен на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок, сообщается на сайте банка. Для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит Ломбардный список.

По информации регулятора, пластиковые карты всех банков на территории страны продолжают работать в обычном режиме.

— Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени, — подчеркивает банк.

Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Банк России также рекомендует кредитным организациям реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), в случае если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций.

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Канада договорились об отключении от платежной системы SWIFT уже попавших под санкции российских банков. Они также заявили о «парализации активов» ЦБ и заморозке активов представителей российских элит и их семей.