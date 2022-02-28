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Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному вкладу «Прибыльный сезон»

  • 28/02/2022, 11:27
Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному срочному вкладу «Прибыльный сезон», а также ввел новый срок размещения вклада – 91 день.

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При размещении на 91 день ставка составляет 9,7%, на 181 день – 10,6% годовых, на 367 дней – 10,6%, на 1100 дней – 9,6% годовых.

Вклад «Прибыльный сезон» можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Прибыльный сезон» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : повысил ставки по сезонному вкладу «Прибыльный сезон» Банк Уралсиб


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