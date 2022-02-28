В областном правительстве два новых министра

Начало недели ознаменовалось двумя значимыми кадровыми перестановками в региональном правительстве Новосибирской области. О них, предваряя оперативное совещание, объявил глава региона Андрей Травников.

Во-первых, министром юстиции назначена теперь уже экс-начальник департамента контроля Татьяна Деркач. До того как прийти в правительство она долгое время работала в региональном парламенте. Наталья Омелехина, которая ранее возглавляла министерство (с августа 2020 года), стала проректором НГУ. В этом статусе она будет курировать юридический отдел вуза, а также Институт философии и права НГУ.

Во-вторых, министром науки назначен Вадим Васильев, до этого возглавлявший управление промышленности и предпринимательства регионального Минпромторга.

— Это новый для вас опыт, — заявил губернатор, обращаясь к министру. — Считаю, что главной вашей задачей должно стать выстраивание отношений с промышленностью для более активного внедрения в производство наших разработок.

Напомним, предыдущий министр науки Новосибирской области Алексей Васильев ушел с должности в начале декабря 2021 года. Он перешел на работу в госкорпорацию «Росатом». В этой структуре Васильев будет работать в Национальном центре физики и математики.