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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Ставка снижена на 50 базисных пунктов.
  • 25/10/2019, 18:43
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%, говорится на сайте регулятора.

— Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными, — говорится в сообщении.

В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

— При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ЦБ в июне, июле и сентябре снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта, в результате чего она достигла 7% годовых, что было минимальным уровнем с апреля 2014 года. В начале лета ключевая ставка составляла 7,75%.

Следующее заседание по ключевой ставке, следует из релиза, пройдет 13 декабря.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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