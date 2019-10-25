На Тяжстанкогидропрессе сменился гендиректор

Совет директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» на заседании, которое состоялось 25 октября, решил прекратить полномочия генерального директора Николая Степакина. Информация об этом размещена на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Согласно протоколу заседания, с 26 октября предприятие возглавит Владимир Бирюков.
— Избрать генеральным директором общества Владимира Бирюкова с 26.10.2019 года, — говорится в документе.
«Тяжстанкогидропресс» — крупный российский производитель металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. В 2018 году выручка завода составила 160,6 млн руб., убыток — 1,7 млн руб.
Фото с сайта мэрии города Новосибирска
Популярное с сайта