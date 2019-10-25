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НАЗ им. В. П. Чкалова отправил два первых мотоотсека для нового бомбардировщика

Предприятие впервые участвует в создании таких крупногабаритных изделий.
  • 25/10/2019, 17:47
НАЗ им. В. П. Чкалова отправил два первых мотоотсека для нового бомбардировщика

Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В. П. Чкалова» отправил два первых мотоотсека для нового стратегического бомбардировщика Ту-160М2 на Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»), сообщили в пресс-службе авиационного завода.

Отмечается, что изготовление мотоотсеков для самого крупного в мире сверхзвукового самолёта проходило на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова с января по октябрь.

— Впервые участвуя в создании таких крупногабаритных изделий, предприятие успешно освоило их производство, — подчеркнули в пресс-службе.

Мотоотсеки для бомбардировщика создавались по электронной модели. Производственный участок по работе над Ту-160 был оснащён современной мощной компьютерной техникой, а сотрудники предприятия прошли специальное обучение. В процессе производства мотоотсеков завод освоил большой объём техпроцессов и нового инструмента. Работа над сборкой крупногабаритных изделий шла на предприятии в двусменном режиме. После приёмки отсеков сотрудниками военного представительства изделия были выгружены из стапелей и прошли процедуру дождевания (проверку на герметичность). Далее мотоотсеки были переданы на упаковку, а 24 октября отправились в Казань.

— В кратчайшие сроки внедрены новые технологические процессы, осуществлён запуск нового оборудования, созданы новые участки, — подчёркивает директор агрегатного и сборочного производства военной авиационной техники Олег Кислица. — И самое главное – создан огромный задел, который в дальнейшем будет направлен на освоение новых видов продукции на предприятии.

Напомним, что 25 января 2018 года Министерство обороны России подписало с ПАО «Туполев» контракт на производство до 2027 года десяти новых бомбардировщиков Ту-160М2. Филиал ПАО «Компания “Сухой”» «НАЗ им. В. П. Чкалова» участвует в изготовлении для стратегического бомбардировщика хвостовых частей фюзеляжа, мотоотсеков, а также воздухозаборников и деталей, входящих в узел поворота крыла. Первая серийная машина должна поступить в войска уже в 2021 году.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова

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