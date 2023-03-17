Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Совет директоров Банка России 17 марта 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых в четвертый раз подряд, говорится в релизе регулятора. В сообщении отмечается, что в целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания, которое проходило в феврале.

— Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски, — говорится в публикации.

Прогноз по инфляции также остался неизменным — 5-7% в 2023 году и возвращение к целевому уровню 4% в 2024 году.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной переcтройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, сообщил регулятор. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля.

Напомним, в прошлом году Банк России шесть раз снижал ставку после того, как внепланово поднял ее до 20% годовых. На заседании 8 апреля она упала с 20% до 17%, 29 апреля — с 17% до 14%. На заседании 26 мая ЦБ снизил ключевую ставку до 11% на фоне значительного замедления темпов роста цен и улучшения инфляционных ожиданий населения. В июне ставка вернулась к докризисным значениям — 9,5%, в июле упала до 8%, в сентябре — до 7,5% годовых.