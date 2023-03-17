Рекламодателям

«Либеральная экономика оказалась губительна для России»

Игорь Виттель, журналист, теле- и радиоведущий, экономический обозреватель, политолог и писатель — о вариантах развития российской экономики.
  • 17/03/2023, 17:20

Игорь Виттель, журналист, теле- и радиоведущий, экономический обозреватель, политолог и писатель— Я не вижу краха российской экономики. Но я вижу ситуацию, при которой, если не будет ничего исправляться, если будет опять «дедушка, успокаивающий бабушку», мы можем приблизится к краху.

Опять-таки, как говорил Билл Клинтон, президент США, в суде: «Давайте сначала определимся с понятием». В данном случае нужно определить, что такое крах:

  • Вся экономика не перестанет работать.
  • Станем ли мы жить хуже? Да, станем.

Я вижу, что практически ничего из тех вещей, о которых мы говорили весной прошлого года, на данный момент не сделано. Самое главное — не была изменена парадигма экономики. Можно со мной соглашаться или не соглашаться, но это лично мои убеждения: я считаю, что либеральная экономика оказалась губительной для России. Если не будет перехода экономики, к примеру, на военные рельсы, погибнут важные отрасли.

На мой взгляд, сегодня нужно объявить мобилизацию экономики. Но как — это опять очень сложный вопрос. Можно предложить бизнесменам: «Нам нужно, чтобы быстро, а мы вам дадим деньги и прочие налоговые льготы. Вы это сделаете?». Либо поступить по-сталински и вывести заводы на чистую площадку, например куда-нибудь под Новосибирск — и сказать: «Новосибирску нужны такие-то предприятия, и мы должны стать импортонезависимыми. Мы должны сделать свои прорывные технологии. Вот вам деньги, а не выполните — добро пожаловать к стенке».

С какой из этих парадигм работать — я не знаю.

При этом экономика России не должна быть ориентирована на экспорт «примитивных» товаров без добавочной стоимости и без глубокой переработки.

Я считаю, что мы должны строить экономику независимую и не ориентируемую на экспорт. Она должна быть ориентирована на внутренний спрос. Я могу привести пример. По словам президента, за Уралом живут всего 12 млн человек, и поэтому мы не можем в некоторые места провести газификацию, так как это экономически невыгодно. У меня волосы на голове выпали бы от этих параллелей, если бы они у меня были.

Я не понимаю, почему газификация страны должна быть предметом экономической выгоды и решаться на рыночных условиях. Этим должно заниматься государство сверху . Газ — это национальное достояние. Это значит, что газ не должен идти в первую очередь на экспорт, должна проводиться газификация своей страны. Вот это — смена парадигмы. С затыканием дыры в бюджете мы пока справляемся, но нефте- и газодобыча падают. Куда дальше? Можно консервировать месторождения, а можно перерабатывать сырье, которое на них добывается. Но есть ли у нас для этого технологии и предприятия? Вот эти вопросы нужно решать как можно скорее.

В целом же считаю, что Россия должна быть экономически суверенной.

 

Материал подготовлен на основе выступления Игоря Виттеля на конференции «Российская экономика: прогнозы и сценарии развития» в Новосибирске.

Фото с страницы Игоря Виттеля в Telegram

427

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : Экономика России мобилизация экономики


0
0

Актуальный разговор

Алексей Москаленко, руководитель и основатель RESFORM

Алексей Москаленко: В перспективе в России появятся сотни отраслевых маркетплейсов

Все материалы
Лента новостей

Новосибирск претендует на 250 млн рублей для разработки культурного кода центра города

17/03/2023, 19:07

Для долгожданной музыкальной школы в Академгородке ищут подрядчика

17/03/2023, 18:07

В руководстве Новосибирска пока не готовы говорить о «Чистом воздухе»

17/03/2023, 17:33

Губернатор поставил задачу вывести на новый качественный уровень проектирование инфраструктуры в регионе

17/03/2023, 17:27

«Сбербанк-лизинг» выиграл конкурс на поставку Новосибирску уборочной техники

17/03/2023, 15:27

Новосибирская область получит 2 млрд рублей на поликлиники и мусорный полигон

17/03/2023, 15:21

В Новосибирске закупят комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на 350 млн рублей

17/03/2023, 15:05
Новости Сибири

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Экономика

Фото редакции

За 2022 года доля внешних контрактов, заключенных в юанях, в Сибири выросла в 2,3 раза

Пункты пропуска в Сибири перегружены и требуют модернизации

Параллельный импорт автомобилей рискует стать серым уже этим летом

Заместить импорт поможет собственное производство

Алтайские таможенники задержали крупную партию контрабандного мумие

Финансы

Инвестиции в недвижимость

Инвестиции в недвижимость не потеряли актуальность

Новосибирская область подтвердила готовность разместить облигации

Маткапитал смогут получить больше россиян

Финансовая компания из Новосибирска предложила изменить критерии включения бизнеса в реестр МСП

Ипотеку сможет заменить социальная аренда с правом выкупа

Политика

Сергей Канунников уголовное дело

В суд поступило дело в отношении главы Центрального округа Новосибирска

В этом году появится санитарная зона в районе Хилокского жилмассива

Шесть кандидатов в мэры Томска представили свои программы

Против мусорных полигонов выступили около ста сельских жителей

В Новосибирске готовятся очередные «мусорные» протесты

Недвижимость

Инвестиции в недвижимость

Инвестиции в недвижимость не потеряли актуальность

Генпрокурор РФ обвинил подрядчиков в неисполнении условий госконтрактов при строительстве школ

Лидер новосибирского девелопмента отмечает 12 лет профессиональной деятельности

Цена на аренду квартир в Новосибирске за год не изменилась

Ипотеку сможет заменить социальная аренда с правом выкупа

Технологии

ВОИР озвучило самые интересные изобретения, созданные с начала текущего года

Участники венчурного рынка создали профессиональное объединение

Новосибирские ученые создали уникальный лазер для биомедицины

Новосибирские зарядные станции для электрокаров заинтересовали бизнес

Новосибирские ученые создают уникальный стенд для аэрокосмической отрасли

Телекоммуникации

телеком

Директором МТС в Новосибирской области назначен Алексей Пахомов

Мобильный интернет во всех трех наукоградах Новосибирска стал быстрее

Новосибирская область входит в тройку регионов-лидеров по доступности интернета

Безопасная электронная почта для ребёнка появится на Госуслугах

В самом большом зоопарке Сибири стал доступен высокоскоростной мобильный интернет

Агропром

господдержка аграриев

Объем господдержки новосибирских аграриев увеличат в полтора раза

В феврале в Новосибирской области резко подорожал лук и турпутевки

В области намечается сокращение посевной площади сельхозземель

Сельхозпредприятия области могут полностью отказаться от животноводства

Заместить импорт поможет собственное производство

Транспорт

камеры на дорогах

В Новосибирске закупят комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на 350 млн рублей

Перевозчикам не хватает кадров и субсидий

В Новосибирске оспорили тендер на создание интеллектуального управления транспортными потоками

Новосибирск хотят включить в программу «Чистый воздух»

Российские дилеры планируют весной привезти принципиально новые для страны машины

Медицина

медицина

Где делают анализы для всей Сибири и Дальнего Востока

Санаторий «Рассвет» приглашает на день рождения Чебурашки

Беременных женщин из Новосибирской области могут не принять в областной больнице

Госфонд выделил более 350 млн рублей на лекарства тяжелобольным детям Томской области

Учёные из Новосибирска выяснили, что иван-чай эффективн против COVID-19 и герпеса

Авто

параллельный импорт

Параллельный импорт автомобилей рискует стать серым уже этим летом

Российские дилеры планируют весной привезти принципиально новые для страны машины

Владельцы бракованных машин могут взыскать с зарубежных автопроизводителей немыслимые суммы денег

Российская ассоциация автодилеров считает необходимым регулировать проблемы отрасли с помощью законодательства

Бывшие в употреблении автомобили переоснастят в электрокары

Туризм

рост цен в Новосибирске

В феврале в Новосибирской области резко подорожал лук и турпутевки

В Новосибирске назвали первые «земли для туризма»

В Красноярском крае началось строительство Национального центра Виктора Астафьева

Пять новых железнодорожных туров запустят в Алтайском крае

Билеты на внутренние российские авиарейсы в майские праздники могут подорожать в пять раз

Общество

реконструкция улицы Ленина

Новосибирск претендует на 250 млн рублей для разработки культурного кода центра города

Для долгожданной музыкальной школы в Академгородке ищут подрядчика

В руководстве Новосибирска пока не готовы говорить о «Чистом воздухе»

Губернатор поставил задачу вывести на новый качественный уровень проектирование инфраструктуры в регионе

«Сбербанк-лизинг» выиграл конкурс на поставку Новосибирску уборочной техники

Стиль жизни

сообщество предпринимателей Новосибирска

VIP-club — новые горизонты: клуб промышленников, молодежный и женский клубы.

В «Лыжне России» примут участие губернатор, министр, снежная баба и лось

Блогеры в Новосибирске поделились секретами и брендовыми идеями

Владельцы RAGU запустили гастробар «с заботой о девушках»

Почему люди играют в игры?

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска