«Либеральная экономика оказалась губительна для России»

— Я не вижу краха российской экономики. Но я вижу ситуацию, при которой, если не будет ничего исправляться, если будет опять «дедушка, успокаивающий бабушку», мы можем приблизится к краху.

Опять-таки, как говорил Билл Клинтон, президент США, в суде: «Давайте сначала определимся с понятием». В данном случае нужно определить, что такое крах:

Вся экономика не перестанет работать.

Станем ли мы жить хуже? Да, станем.

Я вижу, что практически ничего из тех вещей, о которых мы говорили весной прошлого года, на данный момент не сделано. Самое главное — не была изменена парадигма экономики. Можно со мной соглашаться или не соглашаться, но это лично мои убеждения: я считаю, что либеральная экономика оказалась губительной для России. Если не будет перехода экономики, к примеру, на военные рельсы, погибнут важные отрасли.

На мой взгляд, сегодня нужно объявить мобилизацию экономики. Но как — это опять очень сложный вопрос. Можно предложить бизнесменам: «Нам нужно, чтобы быстро, а мы вам дадим деньги и прочие налоговые льготы. Вы это сделаете?». Либо поступить по-сталински и вывести заводы на чистую площадку, например куда-нибудь под Новосибирск — и сказать: «Новосибирску нужны такие-то предприятия, и мы должны стать импортонезависимыми. Мы должны сделать свои прорывные технологии. Вот вам деньги, а не выполните — добро пожаловать к стенке».

С какой из этих парадигм работать — я не знаю.

При этом экономика России не должна быть ориентирована на экспорт «примитивных» товаров без добавочной стоимости и без глубокой переработки.

Я считаю, что мы должны строить экономику независимую и не ориентируемую на экспорт. Она должна быть ориентирована на внутренний спрос. Я могу привести пример. По словам президента, за Уралом живут всего 12 млн человек, и поэтому мы не можем в некоторые места провести газификацию, так как это экономически невыгодно. У меня волосы на голове выпали бы от этих параллелей, если бы они у меня были.

Я не понимаю, почему газификация страны должна быть предметом экономической выгоды и решаться на рыночных условиях. Этим должно заниматься государство сверху . Газ — это национальное достояние. Это значит, что газ не должен идти в первую очередь на экспорт, должна проводиться газификация своей страны. Вот это — смена парадигмы. С затыканием дыры в бюджете мы пока справляемся, но нефте- и газодобыча падают. Куда дальше? Можно консервировать месторождения, а можно перерабатывать сырье, которое на них добывается. Но есть ли у нас для этого технологии и предприятия? Вот эти вопросы нужно решать как можно скорее.

В целом же считаю, что Россия должна быть экономически суверенной.

Материал подготовлен на основе выступления Игоря Виттеля на конференции «Российская экономика: прогнозы и сценарии развития» в Новосибирске.