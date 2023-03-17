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Как диагностировать сахарный диабет второго типа

  • 17/03/2023, 16:25
симптомы диабета
Ранняя диагностика диабета 2 типа позволяет избежать серьезных проблем со здоровьем. Это заболевание считается одним из самых распространенных.

Как диагностировать сахарный диабет 2 типа

Для ранней диагностики сахарного диабета 2 типа нужно регулярно сдавать анализы. С этой целью проводится лабораторное исследование, направленное на оценку уровня глюкозы в крови. Забор биоматериала осуществляется на голодный желудок. Кровь для исследования берут из вены.

Такой анализ чаще всего назначают терапевты и эндокринологи. Исследование можно выполнить в профилактических целях и при появлении симптоматики заболевания.

Такой анализ часто назначают пациентам с избыточной массой тела. А также людям, находящимся в группе риска, у которых диагностированы следующие заболевания;

  • синдром поликистозных яичников;
  • гипертония;
  • патологии сердца и сосудов.

Кровь на сахар должны сдавать беременные с факторами риска. А также лица старше 45 лет. Пациенты, у которых были диагностированы сбои углеводного обмена по результатам прошлых обследований.

По каким признакам можно распознать сахарный диабет

Есть ряд признаков, по которым можно распознать сахарный диабет. К ним причисляют:

  • частые позывы в туалет по-маленькому;
  • кожный зуд;
  • увеличение количества суточной мочи.

Людей с сахарным диабетом второго типа постоянно мучает жажда, они страдают от сухости во рту, быстро утомляются, жалуются на слабость. Их сопровождает чувство голода, повышенная раздражительность, нарушение сна, может нарушаться сексуальное либидо.

Однако нередко сахарный диабет 2 типа годами никак себя не проявляет, поэтому необходимо периодически сдавать кровь на сахар, особенно людям, склонным к полноте и имеющим отягощенную наследственность.

Почему развивается болезнь

Сахарный диабет второго типа все чаще называют неинфекционной эпидемией двадцать первого столетия. Это заболевание становится хроническим и встречается у каждого десятого жителя земли. Многие больные даже не подозревают о своей болезни. Они не могут понять, в чем причина их слабости и плохого физического самочувствия, списывают все на усталость. Недуг подкрадывается незаметно, чаще всего он настигает людей зрелого возраста, справивших сорокалетие. Вероятность его развития провоцирует лишний вес. А еще частые и затяжные стрессы, во время которых синтезируется большое количество адреналина — гормона антонониста инсулина. Уровень сахара повышается, но клетки не способны черпать из него энергию.

При такой форме заболевания организм теряет способность адекватной утилизации глюкозы, выступающей в качестве основного энергетического источника. Это связано с нарушениями синтеза и применения инсулина. Данный гормон отвечает за трансформацию сахара в энергию.

К факторам, провоцирующим этот недуг, причисляют:

  • наследственность;
  • плохую экологию;
  • частые стрессовые ситуации;
  • недостаток физической подвижности;
  • плохое питание.

Риск развития сахарного диабета второго типа увеличивается у людей, часто употребляющих фаст-фуд, спиртные напитки, жирную еду, продукты, в которых много сахара, лимонад.

Если кто-то из близких родственников страдал или страдает подобным недугом – это еще один фактор риска.

У людей с такой патологией поджелудочная железа перестает синтезировать требуемое количество гормона инсулина, что чревато снижением концентрации глюкозы в крови. Из-за этого повреждаются сосуды, нарушается работа внутренних органов. Осложнения бывают различными. Повышается вероятность инфарктов и кровоизлияний, болезней почек, патологий нервной системы. У мужчин может развиваться импотенция. К другим осложнениям причисляют ухудшение зрение вплоть до полной его потери.

В запущенных случаях развивается гангрена, дело может закончиться летальным исходом.

При выявлении сахарного диабета второго типа нужно как можно быстрее посетить эндокринолога, пройти полноценное медицинское обследование. Чем раньше будет диагностирована болезнь, тем меньше вероятность развития осложнений.

Человек, которому поставили диагноз сахарный диабет, должен следовать всем предписаниям эндокринолога, постоянно контролировать собственное состояние.

В таких случаях медики рекомендуют задуматься об изменении образа жизни и в особенности рациона питания. Самоконтроль при сахарном диабете имеет решающее значение.

При таком заболевании нужно постоянно отслеживать концентрацию глюкозы в крови, контролировать вес. Особое внимание уделять питанию, включать в рацион низкокалорийные продукты. Приветствуются регулярные занятия физкультурой, но физические нагрузки должны быть умеренными. Кроме этого необходимо соблюдение гигиены стоп.

Эндокринологи часто назначают пациентам комплекс гипогликемических препаратов, которые принимаются перорально. Врач должен контролировать терапию, выписывая лекарства, повышающие способность организма к эффективному использованию собственного инсулина, увеличению его выработки.

Пациенты с сахарным диабетом второго типа должны регулярно посещать поликлинику, сдавать анализы. Частота таких визитов определяется индивидуально и зависит от состояния больного.

Как предотвратить болезнь

Чтобы предотвратить болезнь, нужно вести здоровый образ жизни. Каждые три года сдавать анализ на оценку уровня сахара в крови. Это особенно важно делать людям, перешагнувшим 45 летний рубеж. По возможности такое исследование нужно проводить чаще.

Важно правильно питаться, по возможности исключить из рациона жирную и чересчур острую пищу, отказаться от кондитерских изделий, заменить их фруктами. Кушать нужно небольшими порциями минимум три раза в сутки.

При наличии склонности к набору лишнего веса не пренебрегать физической активностью. Умеренные нагрузки благотворно влияют на обмен веществ и кровообращения, препятствуют ожирению. А еще они повышают толерантность к глюкозе, нормализуют липидный спектр и свертываемость крови, понижают артериальное давление.

При соблюдении перечисленных рекомендаций вероятность развития сахарного диабета второго типа снизится в разы.

Изображение с сайта pixabay.com

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