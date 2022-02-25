Банк России успокаивает рынок

— Банк России и правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств, — говорится в пресс-релизе, размещенном сегодня 25 февраля на сайте Банка России.

В частности, речь идет о банках, на которые наложены блокирующие санкции США: ПАО ВТБ, ПАО «Совкомбанк», АО «Новикомбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; банках ПАО «Промсвязьбанк» и АО КБ «Россия», в отношении которых европейские и американские санкции были объявлены ранее на этой неделе, а также ПАО «Сбербанк», для которого введены санкции в отношении корреспондентских счетов.

— Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации, — сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. — Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги будут предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте. Банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики. Подавляющая часть баланса каждого банка (более 80%) номинирована в рублях. Валютные кредиты в основном предоставлены кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат их обслуживать.

Кроме того, Банк России сообщил, что готов задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости и непрерывности операционной деятельности банков, защиты интересов их кредиторов и вкладчиков.

В пресс-службе банка «Открытие» также заявили, что санкции не окажут существенного влияния на деятельность кредитной организации и компаний группы.

— Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы, — говорится в сообщении, полученном редакцией от пресс-службы банка. — Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами.

В банке подчеркнули, что санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого клиенты банка могут использовать все привычные каналы: офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк. На всей территории России продолжают работать все карты банка «Открытие», в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, как для оплаты товаров и услуг, так и для снятия наличных.

— Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей. Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты «Открытия» или расплачиваться картой другого банка, — передает пресс-служба «Открытия». — Банк продолжит обслуживать брокерские счета.

Сбербанк также сообщил, что продолжает работать в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кредитной организации. Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений.

— Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов, — уточняют в банке. — Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.

Пресс-служба «Альфа-Банка» распространила пресс-релиз, что банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы работают в стандартном режиме.

— Единственное ограничение: «Альфа-Банк» временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. Но «Альфа-Банк» — непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании, — говорится в сообщении, полученном редакцией. — По-настоящему значимые санкции коснулись других банков.

Стоит отметить, что за последнее время довольно много банков сообщили о повышении ставок по вкладам. Некоторые предложения уже перевалили планку 10%. Кроме того, банки начали повышать ставки по кредитам, не дожидаясь очередного решения ЦБ по ключевой ставке.

Александр Ковалев, аналитик ФГ «Финам», напоминает, что 25 февраля ЦБ РФ проведет аукцион репо «тонкой настройки» в объеме 2 трлн рублей с целью предоставления дополнительной ликвидности финансовым организациям страны. Среди других чрезвычайных мер — приостановка аукционов по размещению ОФЗ на ближайшие недели с целью содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке. Доходность 10-летних облигаций РФ по состоянию на 19:30 мск остановилась на отметке 12,95% (+28 б.п.).

Наиболее существенные потери, по данным ФГ «Финам», 24 февраля понесли акции TCS Group (-43,75%), привилегированные (-44,82%) и обычные акции «Сбера» (-45,89%), VK (-45,27%), «Интер РАО» (-41,87%), ВТБ (-40,57%), «Роснефти» (-48,83%), «Яндекса» (-38,51%) и En+ Group (-41,80%). По состоянию на закрытие основной сессии из числа бумаг первого эшелона ни одна не смогла выйти на положительную территорию. «Наилучший» результат у МКБ (-0,46%), «Ростелекома» (-8,04%) и «РусГидро» (-12,73%).