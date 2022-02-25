В Новосибирске задержано 20 участников несанкционированной акции

Правительство Новосибирской области опубликовало сообщение о том, что в интернете распространяются призывы к участию в несогласованных публичных мероприятиях, а также напомнило о недопустимости их проведения и ответственности за участие в таких акциях. Данные мероприятия не были согласованы в установленном порядке органами исполнительной власти. Проведение таких акций незаконно, сообщила пресс-служба правительства.

— Участники данных акций способствуют дестабилизации ситуации в обществе, что в текущий момент особенно недопустимо, их ждет наказание в соответствии с действующим законодательством, — комментирует начальник управления административных органов администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов.

В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий, лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона. Как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность, говорится в сообщении, полученном редакцией. Правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка на территории города и не допустит нарушений законодательства, а также предостерегают граждан от участия в несогласованных публичных мероприятиях. В случае попыток их проведения организаторы и участники будут привлечены к установленной законодательством РФ ответственности. Прокуратура Новосибирской области также предостерегает о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.

24 февраля вечером в центре Новосибирска прошла несогласованная акция, участники которой заявили, что они против военных действий между Россией и Украиной. По сообщению пресс-службы правительства региона, правоохранительными органами было задержано 20 участников несогласованных публичных мероприятий, всем вынесены предостережения, на активных участников составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок.

Напомним, 3 февраля на внеочередном заседании правительства Новосибирской области были одобрены дополнительные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, в соответствии с документом, в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области предписано приостановить проведение публичных, массовых мероприятий с участием граждан. Отметим, что 21 февраля Октябрьский районный суд Новосибирска принял решение о взыскании с новосибирского блогера Тимура Ханова и депутата горсовета Антона Картавина 3 млн рублей за несогласованный митинг.