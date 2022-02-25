Электроника может подорожать на 10-30%

Часть поставщиков электроники на фоне геополитической нестабильности объявили об ограничении партий в Россию и пересмотре цен — их рост может составить 10-30%, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из онлайн-ритейлеров.

Цены резко выросли из-за переоценки курса доллара в ряде торговых сетей на 15-30%, сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На Ozon наблюдается повышенный спрос на ряд позиций, среди самых популярных — смартфоны iPhone и Xiaomi и умные часы Apple Watch, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В «М. Видео — Эльдорадо» зафиксировали рост спроса на фоне традиционных для россиян гендерных праздников февраля и марта, отметили в компании. Техника, как показывает предыдущий опыт, является одним из инвестиционных форматов покупок — при сохранении волатильности на рынке не исключено дальнейшее увеличение спроса, заявил представитель ритейлера.

Источник, близкий к одному из производителей электроники, отметил, что пока больше всего вопросов вызывает то, как будут работать цепочки расчетов, платежные системы и инструменты. По словам собеседника, возможна перестройка логистических цепочек. Зачастую железнодорожные поставки из Китая направляются в Нидерланды, там техника перепаковывается и отправляется в Россию уже автотранспортом, утверждает он.

Никакого смысла скупать электронику сейчас нет, уверен руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Электроника — плохая инвестиция, отметил эксперт. Цены летят вверх на панике, в них заложена геополитическая нестабильность, а когда ситуация более или менее разрядится, цены пойдут вниз, уверен Сергей Половников.

Покупка электроники в кризисных ситуациях — выброшенные деньги, согласен Денис Кусков. Это наглядно доказал опыт конца 2014 года, когда во время обвала рубля люди покупали по пять телевизоров, а потом не могли от них избавиться. Дефицита электроники на рынке нет, поэтому перепродать такую технику практически невозможно, и при этом каждая отдельно взятая модель с годами только дешевеет, заключил эксперт.