Банк России выпускает в обращение 25-рублевые монеты с изображением врачей

Банк России 12 октября 2020 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов: номиналом 25 рублей «Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников» и номиналом 10 рублей «Работник транспортной сферы» серии «Человек труда», сообщили в пресс-службе Банка России.

Так, на монете номиналом 25 рублей изображены два медицинских работника — женщина и мужчина — в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Тираж монеты — 5,0 млн штук.

На оборотной стороне 10- рублевой монеты изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки — средняя эмблема Министерства транспорта Российской Федерации; вверху по окружности имеется надпись: «ЧЕЛОВЕК ТРУДА». Тираж монеты — 1,0 млн штук.

Отмечается, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Фото с сайта Банка России