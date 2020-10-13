Изъять за 24 часа

В Госдуме в первом чтении готовится к рассмотрению законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения порядка отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью)», предложенный депутатом Павлом Крашенинниковым и одобренный сенатором Андреем Клишасом. Если коротко, то суть законопроекта в том, что решение об изъятии из семьи детей теперь будет приниматься не органами опеки, а судом, а по времени может занять не более 24 часов, если суд посчитает, что нахождение детей в семье может создавать угрозу их жизни и здоровью.
— Такое решение обосновано конституционным приоритетом интересов детей, — говорится к пояснительной записке к законопроекту. — При наличии оснований полагать, что смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов, орган опеки с участием прокурора и органа внутренних дел может произвести отобрание ребенка у родителей, составив акт с указанием обстоятельств, свидетельствующих об угрозе жизни ребенка. Действия органа опеки могут быть оспорены родителями в порядке, установленном процессуальным законодательством.
При этом законопроектом не конкретизируются обстоятельства, которые могут расцениваться как угроза жизни и здоровью детей — идет ли речь о семьях, ведущих асоциальный образ жизни или имеет место банальная ситуация, когда ребенок по недосмотру родителей получил обычную ссадину или синяк во время дворовых игр. При этом ряд общественников уже выступил против принятия законопроекта, о чем сообщается в петиции на имя его авторов, набравшей к моменту подготовки материала более ста тысяч подписей.
— Сохранена «резиновая» формулировка про «угрозу жизни и здоровью ребенка» как повод для его разлучения с родителями, — говорится в тексте петиции. — Сохранена возможность отобрания детей при «наличии оснований полагать», что «смерть ребенка может (!) наступить в течение нескольких часов». Решения суда принимаются по заявлению опеки — в течение 24 часов и в закрытом заседании. Родители (большая их часть) не смогут в такие сроки найти квалифицированного юриста. Решение суда будет гораздо сложнее оспорить, чем необоснованные действия органов опеки. Все знают, что наши суды очень неохотно отменяют собственные решения.
При этом авторы петиции напоминают, что депутат Крашенинников уже «прославился» как антисемейный лоббист.
— Он публично выступал против внесения в Конституцию нормы о том, что брак — это союз мужчины и женщины, — говорится в петиции далее. — Он ответственен за то, что в Конституции приоритетом политики оказалисьдети, хотя общественность и просемейные законодатели настаивали, чтобы речь шла о «семье и детях». И теперь он ссылается на эту норму в своем законопроекте! Именно он при поддержке Андрея Клишаса пролоббировал антисемейный и антиродительский «закон о шлепках», по которому родитель, шлепнувший ребенка, мог отправиться в тюрьму на срок до двух лет. Этот закон вскоре отменили, прислушавшись к протестам и подписям сотен тысяч возмущенных граждан.
О размытости формулировок говорит и депутат Госдумы Вера Ганзя, по мнению которой целью данного закона может быть как раз попытка, что называется, «удержать в стойле» большинство семей с детьми.
— Я получаю огромное количество обращений по этому законопроекту, — говорит депутат. — Все считают, что это начало ювенальной юстиции, она приведет к тем ужасным последствиям, которые мы наблюдаем в ряде европейских государств, когда ребенка можно отобрать по любому формальному надуманному признаку. Тут можно притянуть любой случай. Эта норма может быть использована во вред. Поэтому мы (Фракция КПРФ. — Ред.) категорически против той ювенальной юстиции, опыт которой есть в европейских странах.
С другой стороны, как считает собеседник издания, контроль в отношении ряда семей действительно необходимо ужесточать, но именно в отношении семей, ведущих асоциальный образ жизни.
— Я в школе сталкивалась с вопиющими случаями, когда дети были голодны, не ухожены, когда в школе приходилось лечить педикулез, — рассказывает Вера Ганзя. — Вместе с санэпидстанцией приходилось вычищать жилье таких семей. Приходилось собирать вещи для ребенка, кормить, если в столовой что-то остается — каша, суп. Один раз таких детей кормили бесплатно, но это очень мало, а дома есть нечего. Потому собирали еще раз этих детей и кормили. Для этих семей данный законопроект — это синекура, потому что ребенок уходит в детский дом, для них этот ребенок уже сирота. Однако на выходе из детдома ребенка как сироту могут обеспечить жильем в первоочередном порядке, и родители — тут как тут. Надо продумывать и ужесточать наказание за безответственное воспитание детей, подчеркну, именно в неблагополучных семьях. Надо смотреть полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и органам опеки и дать возможность более широкого вмешательства именно в такие неблагополучные семьи, когда есть соответствующие сигналы.
Напомним, что ранее о необходимости усилить ответственность родителей в неблагополучных семьях заявляли и представители прокуратуры Новосибирской области.
Фото: pixabay.com, автор- ljcor
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