Изъять за 24 часа

— Такое решение обосновано конституционным приоритетом интересов детей, — говорится к пояснительной записке к законопроекту. — При наличии оснований полагать, что смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов, орган опеки с участием прокурора и органа внутренних дел может произвести отобрание ребенка у родителей, составив акт с указанием обстоятельств, свидетельствующих об угрозе жизни ребенка. Действия органа опеки могут быть оспорены родителями в порядке, установленном процессуальным законодательством.

При этом законопроектом не конкретизируются обстоятельства, которые могут расцениваться как угроза жизни и здоровью детей — идет ли речь о семьях, ведущих асоциальный образ жизни или имеет место банальная ситуация, когда ребенок по недосмотру родителей получил обычную ссадину или синяк во время дворовых игр. При этом ряд общественников уже выступил против принятия законопроекта, о чем сообщается в петиции на имя его авторов, набравшей к моменту подготовки материала более ста тысяч подписей.

— Сохранена «резиновая» формулировка про «угрозу жизни и здоровью ребенка» как повод для его разлучения с родителями, — говорится в тексте петиции. — Сохранена возможность отобрания детей при «наличии оснований полагать», что «смерть ребенка может (!) наступить в течение нескольких часов». Решения суда принимаются по заявлению опеки — в течение 24 часов и в закрытом заседании. Родители (большая их часть) не смогут в такие сроки найти квалифицированного юриста. Решение суда будет гораздо сложнее оспорить, чем необоснованные действия органов опеки. Все знают, что наши суды очень неохотно отменяют собственные решения.

При этом авторы петиции напоминают, что депутат Крашенинников уже «прославился» как антисемейный лоббист.

— Он публично выступал против внесения в Конституцию нормы о том, что брак — это союз мужчины и женщины, — говорится в петиции далее. — Он ответственен за то, что в Конституции приоритетом политики оказалисьдети, хотя общественность и просемейные законодатели настаивали, чтобы речь шла о «семье и детях». И теперь он ссылается на эту норму в своем законопроекте! Именно он при поддержке Андрея Клишаса пролоббировал антисемейный и антиродительский «закон о шлепках», по которому родитель, шлепнувший ребенка, мог отправиться в тюрьму на срок до двух лет. Этот закон вскоре отменили, прислушавшись к протестам и подписям сотен тысяч возмущенных граждан.

О размытости формулировок говорит и депутат Госдумы Вера Ганзя, по мнению которой целью данного закона может быть как раз попытка, что называется, «удержать в стойле» большинство семей с детьми.