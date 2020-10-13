Сельским ветеранам труда предлагают вернуть утраченную надбавку

Депутаты горсовета Новосибирска подготовили обращение к своим коллегам, прежде всего, федерального уровня с просьбой пересмотреть ряд норм пенсионного законодательства. В частности, речь идет о том, чтобы вернуть надбавку к страховой пенсии (25%) ветеранам труда и инвалидам, проработавшим в сельской местности 30 и более лет. Сейчас они лишающимся этой доплаты при переезде в город.

— Надбавка устанавливается при условии, что пенсионеры проживают в сельской местности, — поясняет инициатор обращения, депутат Александр Мухарыцин. — Действующие нормы устанавливают зависимость права получения надбавки от места проживания, что исключает из круга получателей надбавки большое число граждан. Зачастую данным категориям граждан приходится переезжать по состоянию здоровья, им необходимо находиться рядом с городскими родственниками.

По словам вице-спикера горсовета Николая Тямина, конкретизировать список ветеранов труда можно будет посредством Пенсионного фонда. В настоящее время уже подготовлен соответствующий запрос.

— Если правительством примет такое решение, то пенсионерам не будет проблемой обратиться в Пенсионный фонд, — говорит вице-спикер горсовета Николай Тямин. — Сейчас важно, чтобы правительство обратило внимание на эту категорию людей, которые переехали вынужденно — деревня умирает.

Вторая инициатива касается единовременной выплаты всем пенсионерам в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса, равной минимальному размеру оплаты труда.

— Прежде всего, в группе риска по данному заболеванию оказались пожилые люди, достигшие 65-летнего возраста, — поясняет Александр Мухарыцин. — Учитывая невысокие доходы, повышение тарифов на коммунальные услуги, повышение стоимости лекарственных препаратов, необходимо оказать дополнительную материальную поддержку лицам пенсионного возраста в виде единовременной выплаты в размере одного МРОТ — по аналогии с дополнительными мерами поддержки для семей с детьми.

По информации, озвученной на заседании комиссии горсовета Новосибирска по социальной политике, надбавки пенсионерам (с учетом индексации) в 2020 году составляют 1,4 тысячи рублей, для инвалидов — 710 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Victoria_Borodinova